Прошел очередной этап международного суперралли "Шелковый путь", в котором участвуют порядка 100 экипажей спортсменов в категориях легковых и грузовых внедорожников, мотоциклов и квадроциклов.

Спортивная дистанция ралли-марафона составит 2593 км, а общий маршрут - 5008 км.

Сейчас участники ралли колесят по дорогам Монголии, и, увы, после четвертого этапа караван стал меньше. Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова упала на 253-м километре спецучастка и получила серьезное повреждение. Анастасию, которая шла третьей в общем зачете, вертолетом эвакуировали в госпиталь.

После падения с мотоцикла у Нифонтовой был диагностирован перелом ключицы

Вот как сама Нифонтова прокомментировала аварию:

- Где-то километров через 10 после зоны дозаправки я так увлеклась пилотированием по этим ходовым дорожкам, что по собственной вине прозевала в дорожной книге пометку "Яма 3". На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой, и я на всем ходу, успев только чуть-чуть приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла, и меня оттуда катапультировало... Что дальше? Медики меня осмотрели и установили, что сломана ключица. Поэтому придется мне ее каким-то образом "чинить" уже в Москве. Жаль, ведь для меня это первое большое соревнование, на котором я не финиширую. Видимо, придется брать реванш в следующем году.