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Можно брать. Снизились цены на Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE и Mi Max 3

10.07.2019,  
18:39
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально снизила цены на смартфоны флагманской линейки Mi 9 и Mi 9 SE, сообщает GizChina.

По данным издания, стоимость Mi 9 с 6/128 Гб памяти на китайском рынке упала на 200 юаней (1850 рублей) и составила 2799 юаней (25800 рублей). Глобальная версия (предпочитаемая для использования в России) стоит на AliExpress от 26900 рублей.

В свою очередь Mi 9 SE упал в цене для китайских покупателей с 2299 до 1999 юаней (18400 рублей) за версию с 6/128 Гб памяти. "Глобалку" на AliExpress предлагают по цене от 19500 рублей.

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Наконец, любимый смартфон всех фанатов "лопат", Xiaomi Mi Max 3 (который не получит преемника в ближайшем будущем), упал в цене на популярной площадке JD.com до 1199 юаней (11000 рублей). Однако на AliExpress за глобальную версию 4/64 Гб просят от 15 тысяч рублей. Впрочем, запросы продавцов из Китая наверняка будут снижаться - даже реселлеры в России (правда, серые) продают эту модель чуть дороже 14 тысяч рублей.

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