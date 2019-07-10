Начальник Генштаба ВС России встретился с главкомом сил НАТО в Европе

Как предотвратить вооруженные конфликты на территориях, на которых граничат входящие в военно-политический блок НАТО страны с Россией, обсудили в среду высокопоставленные военачальники. Первая встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом прошла в Баку.

Как сообщили в министерстве обороны РФ, одной из ключевых тем в разговоре военных стало обсуждение возможных мер по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО.

"Военачальники также обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности и обсудили вопросы борьбы с терроризмом, обстановку в Исламской Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике", - отметили в военном ведомстве.

"По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в продолжении контактов", - отметили в Минобороны России .

Напомним, 3 июня Герасимов и Уолтерс провели телефонные переговоры. При этом главного военачальника от НАТО в Европе назначили только в начале мая этого года. До этого Уолтерс занимал пост командующего ВВС США в Европе и Африке. Ранее генерал также отвечал за воздушную и противоракетную оборону стран - участников НАТО.