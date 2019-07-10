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10.07.2019 15:44
Рубрика: Культура

Названа дата российской премьеры и выпущен трейлер сериала о дворецком Бэтмена

Текст: Сусанна Альперина

КиноПоиск - портал о кино, который в последнее время радует громкими сериальными премьерами, объявил о том, что выпустит на российский рынок сериал "Пенниуорт".

Фото: Централ Партнершип
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Премьера состоится 30 июля эксклюзивно на КиноПоиске. 10 эпизодов шпионского триллера будут выходить раз в неделю в течение лета и осени.

Одновременно ресурс представляет и тизер-трейлер сериала. Позиционируют фильм, как "новый проект вселенной DC с британским акцентом от создателей "Готэма". Действие в сериале разворачивается в Лондоне 60-х годов вокруг Альфреда Пенниуорта, отставного офицера британского спецназа, который открывает собственное охранное предприятие. Одним из его первых клиентов становится миллиардер Томас Уэйн (отец будущего Бэтмена).

Сюжет сериала не основан на комиксах, и это дало создателям возможность рассказать историю будущего дворецкого Бэтмена с неожиданной стороны. По словам исполнителя главной роли Джека Бэннона, молодой Альфред Пенниуорт объединяет в себе черты добросердечного мальчика, которым был раньше, и холодного расчетливого убийцы, которым был вынужден стать на войне.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Также в проекте задействованы Палома Фейт, Джейсон Флеминг, Бен Элдридж, Эмма Паэтц и Джессика Эллерби в роли королевы Елизаветы.

Слоган сериала "Вооружен, опасен и страшно учтив". И, если ранее российские зрители знали лишь дворецкого Бэрримора из "Собаки Баскервилей" и Константина из "Моей прекрасной няни", то теперь у них есть шанс познакомиться с новым представителем этой профессии - образцом британской вышколенности с навыками, которые не уступают опыту Джеймса Бонда.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео
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