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10.07.2019 19:00
Рубрика: Общество

Названы признаки содержания нитратов в овощах и фруктах

Текст: Иван Пышечкин

Нитраты с большей долей вероятности содержатся в ранних овощах и фруктах. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.

Фото: iStock
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"Отдавайте предпочтение приобретению сезонных овощей и фруктов, в ранних велика вероятность повышенного содержания нитратов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что предотвратить заболевание острыми кишечными инфекциями и отравления нитратами можно, если следовать определенным правилам. Например, покупать плодоовощную продукцию только в специализированных местах торговли - сельхозрынках, магазинах, павильонах, где она прошла санитарно-ветеринарную экспертизу перед продажей. При этом не стоит отовариваться на стихийных рынках и на несанкционированных точках продаж вдоль трасс. Также надо обращать внимание на такие детали, как гигиеническое состояние магазина, соблюдение правил личной гигиены персоналом, наличие у него санитарной одежды. В пресс-службе отмечают, что потребитель вправе потребовать продавца ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар.

Еще один совет - не покупать овощи и фрукты, у которых нарушена целостность кожуры. Они скорее всего уже испортились, либо сгниют в ближайшее время. Кроме того, перед употреблением овощи и фрукты обязательно надо вымыть под проточной водой.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор
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