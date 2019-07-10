Охраняемые природные территории не должны тормозить развитие регионов

Защита окружающей среды в нашей стране всегда была в приоритете. Сегодня на федеральном уровне ведется масштабная работа над национальным проектом "Экология", который призван кардинально изменить отношение к охране природы уже к 2024 году. Одной из ключевых целей проекта является реализация комплексных задач по поддержанию экологического разнообразия в различных регионах России. В частности, планируется формирование 24 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о планах расширить границы национального парка "Югыд ва" в Республике Коми, а именно увеличить общую площадь лесов в границах ООПТ путем вывода промышленных земель из нацпарка и присоединения к нему лесных участков, имеющих экологическую значимость.

Тема очень актуальна, так как в состав заповедников и других природоохранных территорий зачастую включались промышленные зоны, богатые природными ископаемыми. В частности, месторождение "Чудное" в Коми - одна из таких территорий, где еще с 30-х годов прошлого века велась добыча золота. В те годы определение границ ООПТ проводилось на основе территорий лесхозов без проведения детальной экспертизы экологической значимости земель. Это привело к включению промышленной зоны и месторождения "Чудное" в ООПТ, а впоследствии их дальнейшее развитие и освоение стало невозможным ввиду создания особых условий и юридического статуса этих территорий.

В 1994 году был создан нацпарк, который получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, после чего промышленная деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на этой территории практически прекратилась. Хотя при этом в недрах Кожимского горнорудного района находится до 80 процентов запасов жильного кварца страны и целый ряд других полезных ископаемых, включая золото, медь, никель, аметист и другие богатства. Парадоксально, создание нацпарка фактически остановило социально-экономическое развитие региона. Последняя угольная шахта в регионе была закрыта прошлым летом. Без работы остались порядка 1500 человек - для города с населением в 25 тысяч это колоссальное число. В начале июня этого года АО "Интауголь", градообразующее предприятие приполярного моногорода Инта в Республике Коми, признано банкротом.

По данным центра занятости Инты, на 1 апреля 2019 года численность граждан, состоящих на регистрационном учете по поиску подходящей работы, достигла свыше 950 человек, в качестве безработных зарегистрированы более 760 человек. Уровень официальной безработицы превышает средний по региону в три раза - 5,1% в Инте против среднего 1,81% по республике.

Но давайте задумаемся: всегда ли оправданы тотальные запреты на ведение хозяйственной деятельности на территориях, отведенных под ООПТ. Разве нельзя было "скроить" заповедные площади, по-другому выведя из них промышленные земли и добавив национальному парку "Югыд ва" другие ценные природные пространства? Что мы потеряем, а что приобретаем?

Как отмечают эксперты, порой положения в нормативных актах ООПТ не только фактически не работают на сохранение окружающей среды, но и нарушают интересы и права местных жителей. Разве так надо решать экологические вопросы в ХХI веке?

К сожалению, экологи, рассматривающие проблему однобоко, активно противостоят увеличению размеров ООПТ в Коми за счет присоединения четырехкратно большей по площади лесополосы, выступают против изъятия горных участков, утративших природоохранное значение. Ну и что? Оставив в земле нетронутыми полезные ископаемые, мы затормозим производительные силы региона.

Казалось бы, что должно быть в приоритете - цветущий уголок земли или новые рабочие места для интинцев? По мнению международных экологических организаций, первое. А вот региональные власти и население считают, что без динамичного социально-экономического развития у региона нет будущего. Поэтому не стоит впадать в сентиментальность - оберегая природу, надо искать разумный компромисс. Экология должна быть выгодна и природе, и людям.

По словам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, подобных примеров на территории России немало. "Для исполнения поручения президента всем необходимо проделать большую комплексную работу, - говорит Исмаилов. - С одной стороны, сохранить памятники природы, заказники, другие ООПТ, а с другой стороны, объективно оценивать необходимость промышленного освоения регионов". При этом специалисты считают, что стоит в каждом конкретном случае рассматривать возможность определения необходимых к промышленному освоению земель и выводить их за рамки ООПТ, компенсировав это присоединением ценных в природном плане территорий большей площади.

Комплексный подход при решении данной проблемы позволит максимально учитывать национальные интересы. Так, в своем Послании Федеральному Собранию глава государства заявил о необходимости предотвращения вырубок леса и капитального строительства в ООПТ. Но при этом, по мнению президента, "иметь в виду интересы людей, которые там проживают". Помимо экологических вопросов, эти интересы включают в себя экономическое и социальное благополучие проживающего здесь населения.

Обратим внимание и на заявление министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина: система заповедников и нацпарков нуждается в "перезагрузке". В частности, отметил министр, стоят задачи модернизации системы охраны ООПТ, развития экотуризма, а также проведения комплексной ревизии всех заповедных территорий страны. К этому списку стоит добавить более тщательную и корректную проработку установления границ данных территорий на подготовительных этапах проектирования.