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10.07.2019 04:00
Рубрика: Экономика

Оштрафуют ли за излишки случайно пойманной рыбы

Текст: Евгений Гайва
Видео: Александр Шансков
Что делать с излишками случайно пойманной рыбы, спросил в ходе "горячей линии" с начальником управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталием Молоковым житель Якутии Владимир Таюрский.

Вопрос: У нас в Якутии водится вкусная рыбка тугун. Ловить ее можно только бреднем. Суточная норма вылова - 40 штук. Но в бредень набивается больше ведра. Что делать? Рыба нежная, если ее отпускать, все равно не выживет. Выбрасывать чайкам? Или как-то нормировать?

Виталий Молоков: Подобные вопросы часто возникают у рыбаков-любителей. Буквально недавно были введены нормы вылова для рыбаков-любителей. Сейчас собственные правила рыболовства есть в каждом рыбохозяйственном бассейне - в Восточном, Северном, Байкальском, Енисейском. В том числе действуют и Ленские правила рыболовства в Якутии.

Фото: REUTERS
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Чем руководствовались, когда формировали эти нормы? Во-первых, мнением рыбохозяйственной науки. Есть максимально допустимая нагрузка на водоем по тому или иному водному биоресурсу. Во-вторых, учитывали мнение общественных организаций. Они в обязательном порядке участвовали при формировании норм вылова для рыбаков-любителей.

В данной ситуации, к сожалению, практика такова, что если рыбы поймалось больше нормы, необходимо применить принцип "поймал - отпустил". Иначе будет неотвратимое привлечение к ответственности. Рыбаки-любители очень умные, часто бывают хитрые. Сразу появится какое-нибудь иное орудие лова, в которое будет попадаться не сорок штук, а сто штук, которых тоже нельзя выпустить.

Полностью "горячую линию" о новых правилах рыболовства читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство
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