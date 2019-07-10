Пассажирские Boeing и Airbus столкнулись в аэропорту Амстердама

В Амстердаме, в международном аэропорту Схипхол столкнулись два пассажирских самолета. Инцидент произошел во вторник, никто не пострадал.

Один из участников аварии - Boeing 737-800 авиакомпании KLM должен был направиться в Мадрид. Авиаперевозчику пришлось пересадить пассажиров на другой рейс. Второй самолет - A320 компании EasyJet вылетал в Лондон.

Подчеркивается, что инцидент не повлиял на график работы аэропорта. Специалисты сейчас выясняют причины происшествия, они опрашивают пилотов, водителей и авиадиспетчеров, пишет "Интерфакс".