Первопроходцу "Прямой линии" Анатолию Весельеву исполняется 90 лет

Впервые "Прямая линия" прошла 19 октября 1986 года. Ее вел заместитель министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Анатолий Весельев. Ему мог позвонить любой желающий. Это был беспрецедентный формат общения, придуманный Владиславом Фрониным, главным редактором "РГ", а в ту эпоху - первым заместителем главного редактора "Комсомольской правды".

И на пенсии Анатолий Павлович Весельев занимается делами нефтегазовой отрасли. Фото: Виктор Васенин

- Нас пугали, - вспоминает Владислав Фронин, - Дадите стране телефон министра, а будут звонить пьяные. Не было ни одного "пьяного" звонка.

Сегодня "Прямая линия" стала обыденностью. И ей уже 33 года, а Анатолию Павловичу Весельеву 18 июля будет 90 лет.

- У меня нет чувства, что я попал в историю и что мне 90 лет, - говорит Весельев. - Скорее прав Владислав Фронин, когда говорит, что "Прямая линия" - это просто технология". А 90 лет - просто цифра. У нас ведь на линии был один телефон. Всё. Нельзя было ткнуть пальцем и выбрать звонок или ответ, как сейчас делают. Сегодня команды ведут "Прямые линии", а я один отвечал на звонки со всего СССР.

Весельев был первым чиновником высокого ранга, кто отважился на прямой диалог с народом. Он признает, что у его "отваги" был прагматичный интерес - для сооружения нефтегазового комплекса "Уренгой - Помары - Ужгород" набрать квалифицированные кадры. Сегодня это тот самый комплекс, по которому через Украину идет газ в Европу. А тогда нужны были люди для его сооружения. "Прямая линия", благодаря звонкам со всего СССР, "завербовала", по разным подсчетам, от 30 до 40 тысяч человек. На десятки лет вперед отрасль была обеспечена кадрами. Завербованные "Прямой линией" строители протянули 4800 километров трубопровода. Та стройка дала толчок научно-технической революции. Она требовала нетривиальных подходов. Один из них - подготовка квалифицированных кадров - механизаторов тяжелых трубоукладчиков, бульдозеристов, аппаратчиков гигантских сварочных агрегатов и других наукоемких профессий.

Однако как те профессии, так и "Прямые линии" стали делом обычным, а министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности, как и СССР, уже нет. Анатолий Весельев на пенсии, но он свыше двадцати лет возглавляет Фонд поддержки ветеранов нефтегазового строительства.

- Я опасаюсь за ветеранов, - делится Анатолий Павлович. - Они стране создали канал пополнения валютного резерва, а сами живут трудно, порой в бедности. Наше министерство ликвидировано, российского аналога ему нет, и родственные ведомства отказались брать ветеранов на баланс. Живем за счет благотворительности и поддержки друг друга.

Досье "РГ"

Анатолий Весельев, государственный деятель, заместитель министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР (1979-1991 гг.). С 1993 по 2014 год - директор Фонда ветеранов нефтегазового строительства, с 2015 - заместитель. Лауреат Государственной премии СССР (1986 г.), награжден орденом Трудового Красного Знамени.