Это слово в памяти каждого из нас, а если его еще или уже нет, то название деревни Прохоровка должно воскреснуть и быть навсегда с нами. Здесь разыгралось крупнейшее в мировой истории танковое сражение между фашистами и Красной армией. Тут решалось, куда повернет Вторая мировая война после победы под Сталинградом. Родная кровь, героизм и жертвы - вот что позволило разбить чужую мощнейшую армию. Битва на Курской дуге - это тот коренной перелом в Великой Отечественной, что довел до Берлина, а потом и до Нюрнберга.

И только после Курска наши союзники англичане с американцами, хладнокровно выжидавшие кто кого - Гитлер нас или мы, - уселись в ноябре 1943 года за стол переговоров в Тегеране. Хотя британский премьер Черчилль и скрипел зубами, однако позволил убедить себя: надо открывать второй фронт. Иначе мы бы своими сапогами сами бы прошагали через всю Европу, не только Восточную.

А немцы дрогнули, моральный дух армии был навсегда подорван. В Третьем рейхе начались внутренние распри.

Когда Красная армия уже находилась на окраинах Берлина, в ведомстве Йозефа Геббельса, отвечавшего за пропаганду и образование рейха, продолжали выпускать патриотические листки с фотографиями "побед" нацистской Германии. Понятно, что к реальной обстановке на фронте эти так называемые фотофакты отношения не имели. О пропагандистских снимках подумалось, когда в немецкой газете Die Welt появился материал, ставящий целью опровергнуть итоги крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны под Прохоровкой. Автор публикации сослался на немецкого и британского историков, обнаруживших в американском Национальном архиве Колледж-Парка в штате Мэриленд якобы ранее неизвестные немецкие разведывательные снимки. Впрочем, всерьез обсуждать, кто, когда и с какой целью фотографировал поле боя под Прохоровкой и почему немецкая пропаганда стремилась представить это сражение как победу рейха, абсурдно. Иную трактовку этого танкового сражения ведомство Геббельса просто не пропустило бы, да и немецким генералам надо было оправдаться перед фюрером.

Немецкий и британский историки использовали пропагандистские материалы нацистской Германии, чтобы переписать историю. Продвижение такого рода фейк-ньюс для недоброжелателей нашей страны дело типичное. Однако какие выводы делает из этого творчества подчиненных Геббельса немецкое издание? Автор опубликованной в нем статьи призывает снести памятник Победы на Прохоровском поле (звонница, увенчанная позолоченной фигурой Богородицы), поскольку более 200 танков 29-го танкового корпуса Красной армии "совершили атаку в стиле камикадзе".

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Солдаты, которые погибли в танковой битве под Прохоровкой, чтобы никогда больше не возродилась нацистская Германия, были Героями. Памятник под Прохоровкой поставлен в честь их подвига, и не дело немецкой Die Welt рассуждать, должен быть этот памятник Победителям или нет. Красная армия ценой огромных человеческих потерь уничтожила германский нацизм, Геббельс отравился. Тем возмутительнее выглядит ситуация, когда псевдоисторики используют подобные материалы, чтобы опорочить одну из крупнейших побед во Второй мировой войне.

Обратимся к мнению знаменитого англичанина Кима Филби. Его, почитаемого многими западными и нашими историками лучшим разведчиком ХХ века, спрашивали, что главного сделал он в своей жизни. И Филби неизменно повторял одно лишь слово "Прохоровка". Усилиями Кима и его друзей по "Кембриджской пятерке" советское руководство заранее узнало о планах фашистов. И этим достижением великий Ким гордился больше всего.

С точки зрения военной науки восстание в еврейском гетто Варшавы 19 апреля 1943 года было поражением - немцы убили подавляющее большинство участников тех событий, а выживших отправили в лагеря смерти. Само же гетто было снесено. Но после войны на территории, которую занимало гетто, был поставлен памятник его бойцам. И никакая падкая на сенсации немецкая газета не вправе ставить под сомнение героизм этих людей, знавших, что они погибнут, но тем не менее сражавшихся, чтобы унести как можно больше жизней нацистских прихвостней.

Не признавать великой нашей победы в битве на Курской дуге, что отрицать восход и заход солнца

У многих стран Европы, которые захватили нацисты, есть свои, пусть небольшие, Прохоровки и свои Герои, отдавшие жизни ради разгрома фашистской Германии. Когда Россия на международных площадках ведет борьбу против фальсификации истории и героизации нацизма, она сражается и против расплодившихся в европейских странах последователей Третьего рейха, готовых в пропагандистских целях как ни в чем не бывало использовать материалы фашистской пропаганды, чтобы очернить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

Так выглядела немецкая бронетехника после знаменитой битвы на Курской дуге. Фото: РИА Новости

Не признавать великой нашей победы в битве на Курской дуге, что отрицать восход и заход солнца. Такое непростительно и беспамятному слепцу. Жаль, что выводы, им сделанные, были опубликованы в немецкой газете "Вельт". Журналист ссылается на Карла-Хайнца Фризера, который вопреки логике и даже простой арифметике утверждает: не было у Прохоровки ни советской победы, ни танкового сражения. Если следовать ходу рассуждений человека, именующегося немецким военным историком, то можно договориться и до того, что и Берлин мы вовсе не брали.

Заблуждения Фризера можно списать на его очевидную некомпетентность. Или на вот уже немало лет одолевающее "герра", да и не только его, желание пересмотреть историю Великой Отечественной войны.

Но вот идею журналиста Келлерхоффа, предложившего снести российский памятник Героям, надо рассматривать не просто как бред, а как настоящее оскорбление. Иностранец, залезая в чужие для него и так и не покоренные фашистами русские веси, предлагает снести монумент под Прохоровкой. Позвольте, ведь это уже за пределами допустимого. Что последует за этим хамством? Убрать Могилу Неизвестному Солдату у кремлевских стен? Затушить Вечный огонь?

Откуда такое желание похозяйничать на Русской земле?

Между тем

Новая псевдосенсация от Die Welt про подробности Курской битвы может удивить только тех, кто не знаком с подоплекой того, что творилось с изданием в последние годы. Уровень этого некогда авторитетного еженедельника стал снижаться с приходом на пост главного редактора Штефана Ауста. В Die Welt этот журналист пришел после скандальной отставки его с поста главного редактора авторитетнейшего немецкого издания "Шпигель". Его Ауст возглавлял более десяти лет. Респектабельный "Шпигель" всегда считался в Германии синонимом журналистики расследования, и не в последнюю очередь благодаря редакционной политике Штефана Ауста. Но постепенно стали проявляться другие стороны его характера - заносчивость, стремление найти громкую, но дешевую сенсацию даже там, где ее нет. В ущерб этому приносился профессионализм и авторитет издания. В конце концов коллективу это надоело. А поскольку половина акций "Шпигеля" принадлежит журналистскому коллективу, то Ауста в 2008 году свергли, отправив в отставку.

После этого Ауст как раз и нашел себя в Die Welt. И тут его пристрастия легли на благодатную почву. Впрочем, газета и без Ауста тяготела к дутым сенсациям, поскольку принадлежит изданию "Аксель Шпрингер Ферлаг", куда входит и желтейший "Бильд".

Подготовил Тимофей Борисов

Взгляд историка

Прохоровка - место подвига и мужества

Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества

- Заявление немецкого журналиста, который предлагает снести памятник нашим погибшим воинам, иначе как кощунством назвать нельзя. Это прямое оскорбление памяти советских воинов, погибших в ходе Курской битвы и внесших решающий вклад в победу во Второй мировой войне. В конце концов они освободили саму Германию от нацистского режима, но немецкий корреспондент это забывает, и по меньшей мере он должен принести глубокие извинения за то, что написал. Что было на самом деле? На самом деле сражение под Прохоровкой и сражение под Понырями были ключевыми моментами всей Курской битвы. Курская битва в нашей историографии по праву считается завершением коренного перелома в войне, когда наступательная стратегия Германии потерпела окончательный крах и в скором времени были освобождены Орел, Белгород, Харьков. Дальше были битва за Днепр, освобождение Киева и всей территории Советского Союза, а затем освобождение уже европейских стран. Немцы, строя свои планы на 1943 год, пытались окружить наши войска на Курском выступе, сосредоточили здесь отборные части. На южном фланге наступала самая мощная немецкая группировка, были применены новые немецкие танки "Тигр", "Пантера", самоходные орудия "Фердинанд", которые могли тогда поражать наш основной танк Т-34 с дальнего расстояния, примерно полтора километра. Наши танки могли ответить только в ближнем бою, поэтому было принято решение сражаться с немцами именно в ближнем бою. Надо отметить, что западная историография говорит о том, что сражение под Прохоровкой было 12 июля 1943 года, но из наших документов мы знаем, что это сражение длилось несколько дней, на большой площади. Уже 11 июля завязались бои в районе Прохоровки, и продолжались они до 14 июля. Конечно, с нашей стороны были большие потери. С немецкой стороны в этих боях участвовало около 500 танков, с нашей - более 700, и, по данным объективных специалистов, немцы потеряли около 300 танков, а наши - около 500. Но ударная танковая группировка немцев была обескровлена, мы же смогли восполнить свои потери и начать решительное контрнаступление. Как немцы сегодня могут говорить, что мы проиграли сражение под Прохоровкой, если дальше этого населенного пункта они не продвинулись и вскоре отошли на исходные позиции, а повели контрнаступление? Мне кажется, что подобные заявления иначе как частью информационной войны против России назвать нельзя. Журналист Die Welt, ссылаясь на данные только немецкой стороны, фактически не изучал советских архивов, которые сейчас имеются в открытом доступе. Тематика Курской битвы изучается на международных исторических конференциях. На Западе существуют различные школы, которые изучают историю Великой Отечественной и Второй мировой войн. Некоторые историки занимают объективную позицию, работают и в немецких, и в отечественных архивах. А есть ревизионистские школы, в том числе представленные немецким историком Фризером, которые говорят, что Германия делала все правильно, а Красная армия нет. Сегодня научный дискурс выдергивается из контекста и используется в политической плоскости. Напомним также, что ранее председатель попечительского Совета РВИО Сергей Иванов предупредил о появлении антироссийских фейков в канун 80-летия начала Второй мировой войны.

Подготовила Елена Яковлева