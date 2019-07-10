Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине

Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины. Как пишет strana.ua, за пять месяцев 2019 года продажи билетов на этом направлении позволили заработать 117,7 миллиона гривен.

Пять самых популярных внутренних поездов (Киев-Одесса, Киев-Днепр, Киев-Харьков, Львов-Киев и Киев-Запорожье) в совокупности принесли только 101,1 миллиона гривен. При этом по многим направлениям компания запускает поезда себе в убыток, больше всего Украинская железная дорога потеряла на линии Мариуполь-Львов (101,4 миллиона гривен).

В то же время наиболее прибыльными международными маршрутами являются те, где конечным пунктом значится российская столица. В Топ-5 также входят Одесса-Москва (39,2 миллиона гривен), Львов-Москва (25.8 миллиона), Кривой рог-Москва (25,5 миллиона) и Днепр-Москва (21,8 миллиона). И это при том, что в последнее время железнодорожное сообщение между двумя странами сократилось, чем на Украине, несмотря на абсурдность ситуации, очень гордятся. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее даже заявил, что поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет.