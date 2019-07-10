Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу. Как сообщает ТАСС, подобный шаг суд признал недопустимым, поскольку выписанный Швецией ордер на арест россиянина "нарушает свободы и права человека Дениса Лисова".

"Шведские власти отобрали у гражданина России троих детей исключительно по причине психической болезни их матери", - говорится в вердикте. Судья подчеркнул, что детей поместили в чуждую им культурную и религиозную среду (мусульманскую семью), что могло негативно повлиять на их здоровье и психическое состояние. "Отец не мог спокойно смотреть, как его детям наносится такой вред", - посчитал судья.

Примечательно, что и прокурор, и адвокат Лисова выступили единым фронтом против экстрадиции россиянина в Швецию, тем более что он не был лишен родительских прав.

Напомним, в начале апреля Лисов и три его дочери 12, 6 и 4 лет были задержаны польскими пограничниками в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в Россию. В 2017 году шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца, когда их мать с тяжелым психическим заболеванием попала в больницу.

Уже тогда Варшавский окружной суд отказался выдать шведским правоохранительным органам трех девочек, являющихся гражданками России. "Суд не может выдать малолетних детей за пределы Польши, куда они въехали под опекой законного родителя. После беседы с несовершеннолетними и с учетом отсутствия документов, подтверждающих ограничение родительских прав их отца, суд принял решение, что, исходя из блага малолетних, необходимо оставить их под опекой отца", - постановила судья. "Дети очень сильно привязаны к отцу. В нашей беседе они подтвердили, что хотят быть с папой, любят папу и не хотят с ним расставаться", - добавила она.

На время разбирательства (также рассматривается вопрос о статусе беженца) Лисову и его детям запретили не покидать территорию Польши, им выделили квартиру и куратора.