Добиться более устойчивого и динамичного роста экономики призвал президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

"Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд", - констатировал Владимир Путин. По оценкам, за январь-май ВВП прибавил 0,7 процента, промышленное производство увеличилось на 2,4 процента. "Вместе с тем надо добиться - и мы с вами уже неоднократно говорили об этом - более устойчивого и, главное, более динамичного роста", - поставил задачу президент. "Для этого необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям в 4 процента и обеспечить дальнейшее снижение безработицы", - указал глава государства. Предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, оправдываются, и после небольшого подъема началось снижение инфляции. Безработица находится на рекордно низком уровне - 4,5 проц. "Тем не менее нужно внимательно за всеми этими параметрами следить и вносить необходимые коррективы в нашу работу, если увидим, что это необходимо", - распорядился Путин.

Рост эффективности российской экономики президент назвал важнейшей стратегической задачей. "В том числе нужно оперативно реализовывать меры национального проекта по повышению производительности труда, - это определяющий фактор роста заработных плат и доходов граждан, на что мы должны обратить самое пристальное внимание", - сказал он.

Глава государства призвал создать новые стимулы для развития малого и среднего бизнеса, улучшать деловой и инвестиционный климат. Два года инвестиции в основной капитал прибавляли более 4 процентов, а по итогам первого квартала этого года прирост составил 0,5 процента. "Возможно, это определенные корректировки после достаточно приличного роста, но надо посмотреть, что здесь происходит", - указал Путин и также поручил уделить особое внимание финансовой поддержке деловых инициатив.

Наша задача - гарантировать России технологический суверенитет

Вчера в Кремле в присутствии президента прошла церемония обмена соглашениями о намерениях, подписанными представителями правительства и крупнейших организаций с госучастием с целью развития высокотехнологичных направлений. Среди подписантов - Сбербанк, РЖД, "Росатом", "Ростех". Эти направления определяют экономику будущего, заявил Путин. "И за счет своего широкого сквозного применения могут обеспечить настоящий прорыв для России", - сказал он.

"Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, - констатировал президент. - Наша задача - не теряя времени, сделать все, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет, достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках". "Ожидаем от наших крупнейших компаний настоящего лидерства - технологического, кадрового, финансового", - заявил Путин. Мировой опыт показывает, что до 80 проц. успешных исследований и разработок осуществлены благодаря корпоративному сектору. "Государство окажет компаниям-партнерам всю необходимую помощь для развития высокотехнологичных направлений, - заверил Путин. - Речь идет как о финансовых, налоговых инструментах, так и о создании комфортной регуляторной среды, включая гибкие экспериментальные правовые режимы". "В рамках соглашений предстоит разработать дорожные карты по каждому из высокотехнологичных направлений", - поставил задачу глава государства.

Нужно достичь тех темпов, которые диктует глобальная конкуренция, быть лидерами и по максимуму работать на результат, подчеркнул президент. Путин также подчеркнул, что обычно протоколы о намерениях - предварительные документы". "В нашем случае - это совершенно другая история, - обозначил он. - Нам некогда "принюхиваться" к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас, и работать активно". "Рассчитываю, что карты - картами, бухгалтерия - бухгалтерией, а работа должна разворачиваться прямо сейчас, без остановки, и прошу самым серьезным образом к этому отнестись", - призвал Путин. "У нас есть реальные шансы продвинуться по этим важнейшим направлениям, и это не пустые слова, не болтовня по поводу лидерства, - добавил он. - У нас для этого все есть: и школы хорошие, и мозги "вправлены" хорошо, начиная с детства, в специальных школах все существует". Да, конечно, и в образовании, и в науке, и в производстве есть вещи, над которыми нужно дополнительно работать. "Но база для эффективной работы по этим важнейшим направлениям есть", - заключил президент.