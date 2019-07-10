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Текст:   Татьяна Замахина 
15:20 10.07.2019

Продажа жилья после трех лет владения не будет облагаться налогом

Правительственный законопроект, направленный на упрощение и смягчение налогового законодательства, прошел первое чтение в Госдуме. Одна из основных норм - сокращение с 5 до 3 лет минимального срока владения единственным жильем, после чего продажа этого жилья не будет облагаться 13% налогом на доходы физических лиц.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект рассматривается в рамках реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию. Владимир Путин отметил, что необходимо снизить минимальный срок владения недвижимостью для ее продажи без уплаты налога до трех лет. Однако такие нормы должны коснуться только единственной недвижимости гражданина.

Фото: iStock
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Указанная норма поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищные условия, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Сейчас, если квартира оформлена в собственность менее 5 лет, за ее продажу взимается НДФЛ в размере 13% от суммы сделки. Существенные средства, которые люди теперь смогут направить на оплату ипотеки или ремонт, - отметил глава нижней палаты.

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Законопроект особенно актуален, потому что в ближайшие годы все больше семей будут интересоваться возможностью расширить жилплощадь, для чего сначала необходимо продать прежнюю квартиру, считает спикер.

Ведь сегодня государственные жилищные программы, по его словам, действуют на значительно более выгодных условиях, чем раньше. Льготная 6% ставка для семей с детьми распространена на весь срок кредита. К тому же семьи, где родился второй ребенок, получают материнский капитал, если родился третий и последующий - 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

В законопроекте есть и другие важные предложения.

- Кроме того, расширяются основания предоставления налоговых вычетов при приобретении жилья, - отметил Вячеслав Володин. - Их смогут получить граждане, которые воспользовались госпрограммами помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Также законопроектом упрощается процесс подтверждения прав многодетных семей на льготу или вычет при уплате ряда налогов. "Вместо них направлять в налоговую необходимые бумаги и заявления будут уполномоченные госорганы, - пояснил глава нижней палаты. - Это должно исключить случаи, когда многодетная семья сталкивается с неправильным начислением налогов, не знает о возможности подать заявление на налоговый вычет, получает пеню за недоплату и, соответственно, вынуждена переплачивать.

В отношении граждан-налогоплательщиков в законопроекте также предусмотрены нововведения, облегчающие "общение" с налоговиками. Россияне после вступления изменений в силу смогут предоставить документы о налоговых льготах по транспортному, земельному и имущественному налогам, направить налоговую декларацию, получить сведения из налоговой службы через МФЦ.

Кроме того, с 2022 года станет возможно зачитывать ранее переплаченные в бюджет суммы вне зависимости от вида налога - федеральный, региональный или местный.

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