Серб Новак Джокович продолжает защиту прошлогоднего титула победителя Уимблдонского турнира.

Первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов вышел в полуфинал соревнований: в 1/4 финала он уверенно разделался с бельгийцем Давидом Гоффеном. За два часа, которые продолжался матч, Новак отдал сопернику всего шесть геймов, выиграв со счетом 6:4, 6:0, 6:2.

Теперь Джокович сразится с испанцем Роберто Баутистой Агутом, потратившим несколько больше сил, чтобы одолеть аргентинца Гидо Пелью - 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.

Напомним, что именно Баутиста Агут в третьем круге (1/16 финала) выбил из турнира нашего Карена Хачанова.

В другом полуфинале встретятся победители пар Кей Нисикори - Роджер Федерер и Рафаэль Надаль - Сэм Куэрри. Оба матча завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.