Радио "Филадельфия" популяризирует русский язык

Автор и ведущая передачи "Часть речи" на радио "Филадельфия" преподаватель-славист Светлана Овсянникова распространяет русский язык в США.

Наши соотечественники, обосновавшиеся в США, по-разному относятся к языку своей родины: одни бережно передают его детям и внукам, другие к нему равнодушны, поэтому так важна работа, которую делает Светлана, рассказывает портал "Современный русский".

"Когда программа готовилась к выпуску, мы узнали, что в это же время 45 лет назад вышел в свет сборник Иосифа Бродского "Часть речи" (Part of Speech), - цитирует радиоведущую сайт. - Часть речи - это не только морфологическая категория. "Часть речи" для нас, выпускающих программу, звучит шире: это и предмет для разговора с интересным собеседником, и объект исследования, и фокус, угол, точка зрения".

Главная цель программы - обратить внимание слушателей, оторванных от естественной языковой среды, на важность осознания проблемы качественной русской речи в ее формировании, поддержании, сохранении. Светлана подчеркивает, что гостями эфиров становятся люди, прекрасно владеющие русским языком: ученые-филологи, литераторы, преподаватели, переводчики, журналисты.

Так на одну из передач был приглашен профессор, доктор философии Дэн Дэвидсон - ведущий специалист в изучении русского языка в США, ключевая фигура в среде американских педагогов-русистов. "Идея пригласить его в эфир программы "Часть речи" радио "Филадельфия" довольно естественна: он одинаково известен и авторитетен по обе стороны океана. Ведь Дэн - иностранный член Российской академии образования, - комментирует Овсянникова.

Американский русист стоял у истоков системы научных и вузовских обменов между США и Россией. Большой опыт преподавания Дэвидсона в разных американских университетах - Гарвардском, Колумбийском, а также в колледже Брин-Мор в Филадельфии (штат Пенсильвания) - воплотился в идее проведения национальных олимпиад по русскому языку.

В программе Овсянниковой есть и популярная рубрика "Прописные истины: кое-что о новом и хорошо забытом старом". Слушатели могут задать вопросы во время прямых эфиров, позвонив в течение часа, могут отправить текстовое сообщение на специальный телефон в студии или в комментариях к сообщению в Facebook.

Кстати, основные слушатели радио - это носители языка, живущие в Филадельфии в районе North-East - месте традиционного проживания русскоязычной диаспоры.