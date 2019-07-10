День города москвичи будут отмечать 7 и 8 сентября

В этом году москвичи будут отмечать День города 7 и 8 сентября. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном сайте мэра столицы.

Город отметит 872 год со дня основания Юрием Долгоруким. Основные торжества запланированы на первую субботу осени, а в воскресенье народные гулянья продолжатся. Москвичей ждут мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и, конечно, фейерверк. К слову, к этому времени приурочено и завершение ландшафтного фестиваля "Цветочный джем".

Напомним, что окончательные даты празднования Дня города утверждаются ежегодно городскими властями. Столичный закон "О праздниках города Москвы" предусматривает возможность отметить его в первую или во вторую субботу сентября. В этом году 7 сентября - это первая суббота первого осеннего месяца.