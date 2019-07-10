Электрички задерживаются на Большом кольце МЖД из-за обрыва провода

На Большом кольце Московской железной дороги несколько электропоездов следует с задержкой. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

По данным ведомства, в среду вечером грузовой автомобиль при пересечении переезда повредил контактный провод на втором пути на участке Бекасово - Сортировочное - Кресты. Чтобы не останавливать движение полностью, железнодорожники организовали движение поездов на участке по одному пути в реверсивном режиме. Благодаря этому обеспечивается пропуск составов поочередно в обе стороны. Однако пригородные поезда следуют с задержкой в пути.

Виновник происшествия с места аварии скрылся. МЖД предпринимает необходимые меры, чтобы восстановить график движения.