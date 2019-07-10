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10.07.2019 11:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фильмы Татьяны Лиозновой покажут бесплатно в столичных кинотеатрах

Текст: Ирина Огилько

С 17 по 21 июля в столичной сети кинотеатров "Москино" покажут ретроспективу фильмов выдающегося режиссера Татьяны Лиозновой. Об этом сообщает департамент культуры столицы.

По данным департамента, показы приурочены к 95-летию со дня рождения легендарного режиссера. Выбраны для показа фильмы-мелодрамы.

Фото: iStock
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Так, 17 июля в 17.00 в кинотеатре "Юность" покажут фильм "Евдокия". А в кинотеатре "Тула" 19 июля в 13.00 начнется показ фильма "Карнавал", про которого сама Лиознова говорила, что "это очень личностный фильм". В кинотеатре "Факел" 20 июля можно будет посмотреть фильм "Три тополя на Плющихе". И 21 июля в кинотеатре "Звезда" покажут в 14.00 мелодраму "Рано утром".

Напомним, что кинорежиссер Татьяна Лиознова родилась в 1924 году в Москве, после школы она поступила в Московский авиационный институт, где проучилась один семестр. Затем в 1943 году она поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, после учебы попала в Киностудию имени Максима Горького. Самый популярный в СССР ее фильм "Семнадцать мгновений весны" про разведчика Штирлица вышел на экраны в 1973 году. На ее счету 9 режиссерских работ.

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