Коммунальщики нашли эффективный способ борьбы с незаконной рекламой

Муниципальные комбинаты благоустройства применили систему автодозвона, чтобы отучить воронежские фирмы клеить объявления в неположенных местах.

Специальная программа действует по принципу DoS-атаки: "обрывает" заказчикам рекламы телефон, непрерывно набирая номера, указанные в листовках. В результате по ним не могут дозвониться потенциальные клиенты. Те же, кто снимает трубку в офисе фирм, слышат голосовое сообщение от управы района - мол, объявление с вашим телефоном размещено с нарушением норм, просим снять его и обратиться к нам, чтобы прекратить автодозвон. А не то будем набирать номер чаще.

Как сообщили в мэрии Воронежа, система работает в будни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни - с 9 до 22. Обычно по каждому номеру звонят 20 раз в сутки с интервалом 30 минут. По регламенту такая "пытка" длится две недели, но срок может быть продлен. Автодозвон прекращают, только если нарушитель снимает свои объявления и уплачивает штраф.

Эта воспитательная мера стала для коммунальщиков одной из основных в борьбе с недобросовестными рекламодателями, чьими листовками облеплены подпорные стены, фонарные столбы, заборы, остановочные павильоны, водосточные трубы и даже стволы деревьев. Особенно остро проблема стоит в центре Воронежа, где объявления портят вид памятников архитектуры.

Сотрудники районного комбината благоустройства и пользователи объектов регулярно счищают объявления, но те появляются вновь.

- Автодозвон оказался достаточно эффективной мерой - те, кто развесил объявления, обращаются к нам сами, так как устают от постоянных звонков (набор номера может идти и каждые восемь минут), - рассказали "РГ" в управе Центрального района. - Они согласны заплатить штраф и все снять. Да, номеров много, они часто меняются, но в целом их количество в базе снижается, как и количество листовок на стенах.

Согласно городским правилам благоустройства, клеить афиши, объявления и иные информационные материалы разрешено только на отведенных для этого конструкциях. Рекламные агентства склонны снимать с себя ответственность - мол, виноваты бестолковые расклейщики. Одна- ко последние обычно действуют по инструкции работодателей.

- Административной ответственности подлежат как расклейщики объявлений, так и лица, не обеспечившие своевременную очистку поверхностей, - пояснили в мэрии. - Штраф для граждан составляет от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от трех до пяти, для юридических - от пяти до 25 тысяч.