Три года назад в костромском садоводческом поселке сгорел трансформатор, более 200 участков остались без света. После реконструкции электросетей в большинстве домов вновь появились блага цивилизации. Но 20 собственников по сей день не могут добиться подключения участков к электросети.

Виталий Лимонов: Возле дома протянута линия электропередачи, на столбе висят новые провода, но подключить их не разрешают. Спасибо, выручают соседи. Фото: Анна Скудаева

Полтора года мытарств

"Уважаемая редакция, обращаемся к вам со своей проблемой - подключение садовых домов к электросети. Наша последняя надежда на газету: надеемся, что ситуация сдвинется с мертвой точки и вопрос будет решен положительно..."

Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) "Радуга", расположенное в 40 километрах от Костромы, населяют в основном пенсионеры. Вдоль берега реки Костромы тянутся ряды скромных деревянных домиков, построенных еще в советское время. Три года назад в СНТ произошло ЧП: из-за замыкания электропроводки в "Радуге" сгорели трансформатор и несколько домов. Весь сад, в котором порядка 200 участков, остался без света. Садоводы обратились в энергетическую компанию с просьбой помочь им в восстановлении электроснабжения.

- В 2016 году у нас прошло общее собрание, на котором мы решили перейти на новую схему электроснабжения. Энергетики дали список документов, которые необходимо собрать. Я лично согласовывал план подключения всего сада на 201 дом. В 2017 году силами ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" в нашем СНТ начались работы по прокладке новой линии электроснабжения. В течение 2018 года энергетики подключили около 180 домов тех дачников, которые успели подать документы до первого ноября 2017 года. Стоимость подключения составила по 550 рублей с дома. А 20 собственникам, кто подал позже, в подключении было отказано. Люди обращаются во все инстанции, стучатся во все двери, но итог один: полтора года они сидят без света, - посетовал бывший председатель правления сада Олег Мизев.

У садоводов "Радуги" из-за отсутствия света не работают холодильники и телевизоры, им невозможно воспользоваться ни триммером, ни тонометром для измерения давления. Многие в таких условиях практически перестали ездить на свои дачи.

Ставки выросли

- Столбы все установлены, провода висят - осталось только подключить два десятка домов. Но проблема не решается. Тем, кто по объективным причинам не успел подать документы до первого ноября 2017 года (одни болели, другие вступали в наследство), энергетики выставили новые условия: теперь, чтобы подключиться к электросетям, необходимо заплатить 110 тысяч рублей! Большинство людей в нашем саду - пенсионеры и инвалиды. Откуда у них такие деньги? - возмутились садоводы.

Костромские дачники считают, что торможение в подключении началось потому, что рядом, на самом берегу реки, началось возведение элитного коттеджного поселка, и теперь на электроснабжение их домов мощности существующей подстанции может не хватить.

Однако у энергетиков на этот счет другое мнение. Как заявили в ПАО "МРСК Центра", по закону "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства "носит однократный характер". А раньше садоводы "Радуги" были подключены к электросетям через НСТ "Куниково".

Садоводы соглашаются, что полвека назад у их домов стояли деревянные электроопоры, которые со временем стали подгнивать и падать.

В 2018 году энергетики подключили около 180 домов. А 20 собственникам, которые подали документы позже, было отказано в услуге

"Договоров с корпорацией "Россети" у нас никогда не было. Свет мы получали от соседнего сада "Куниково". Со временем мощности сетей, рассчитанных на 60 КВт, нам стало не хватать. В СССР в доме была одна лампочка, а теперь почти у каждого - телевизор, холодильник, электроинструмент. Потребление возросло до 1200 КВт, сети стали не выдерживать: начались отключения света, возгорания. Опасные гнилые опоры пришлось демонтировать", - вспоминают садоводы.

Энергетики, объясняя свой отказ в подключении, поясняют, что "демонтаж электрических сетей не аннулирует факт технологического присоединения".

Садоводы с такой постановкой вопроса не согласились.

- Многие члены СНТ приобрели оборудование, а специалисты Костромской сбытовой компании его установили. За что мы заплатили по 1500 рублей? В своем отказе по подключению "Костромаэнерго" ссылается на то, что подключение электроэнергии "носит однократный характер". Но почему только для 20 домов? А на каком же основании тогда подключали остальные 180 участков? - недоумевает председатель правления сада Алла Ткачева.

Кто поможет Айболиту

Возле дачного дома 75-летнего садовода Виталия Лимонова протянута линия электропередачи. На новом бетонном столбе висят, свернутые в клубок, новые изолированные провода. Но подключить их к своему дому пенсионеру не разрешают. В результате он вынужден "выпрашивать" электричество у соседей.

- У нас соседи очень хорошие. Когда они дома, то кидают удлинитель, и мы можем пользоваться их электроэнергией. Но это не очень удобно: люди здесь не всегда, а провод тянется из окна через весь участок. Мало ли кто за него запнется? Будет беда, - переживает садовод.

Заявку на подключение своего участка к новой электросети Виталий Лимонов подал еще в 2016 году. Однако ему отказали под тем предлогом, что в документах на землю отчество Виталия Григорьевича оказалось написано с ошибкой.

- Чтобы доказать, что я это я, мне пришлось обратиться в суд. Суд подтвердил, что земля принадлежит мне и исправлению в отчестве "необходимо верить". Но на это ушло время! Я человек законопослушный. Привык делать все, как положено: заплатил деньги за новое оборудование и за подключение, заключил договор. Но электричества мне так и не дали. Я жаловался и в "Россети", и в прокуратуру, и в антимонопольное управление - все без толку. Мне 75 лет, супруге - 70. Неужели нам опять придется судиться? - сетует пенсионер.

На стене у 81-летней соседки Виталия Григорьевича Нины Новиковой прибита табличка: "Домик Айболита". Возделывать свой участок на месте бывшего болота Нина Ивановна начала больше 40 лет назад. Сейчас на небольшом клочке земли у 81-летней пенсионерки растут яблони, благоухают гвоздики и плетистые розы.

- Нина Ивановна, несмотря на возраст, - до сих пор наш любимый Айболит. Кто руку поранил, кто занозу посадил - все идут за помощью к ней, она всем помогает, - с восхищением рассказывают о ней соседи.

Но сейчас помощь нужна Нине Ивановне. Своими силами проблему электроснабжения участка ей не решить.

- Я очень надеюсь, что чиновники нас услышат. Ведь нельзя же, чтобы весь сад подключили, а 20 человек остались брошенными. Это несправедливо. Пожалуйста, помогите нам вернуть свет в наши дома, - просит Нина Ивановна.

Комментарий

Алексей Никоноров, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго":

- Садовые товарищества длительное время не принимают мер по надлежащему содержанию электрических сетей, что в итоге сказывается на качестве энергоснабжения и угрожает безопасности садоводов. Позиция ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" в сложившейся ситуации основана на требованиях Федерального закона "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 года, согласно которому процедура технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства основана на принципе однократности. Модернизацию сетей на территории товарищества мы не проводили, поэтому не можем комментировать информацию о денежных средствах членов СНТ, потраченных на установку опор. Согласно сведениям, поступившим от председателя "Радуги", дачники самостоятельно демонтировали провода с линии электропередачи, расположенной в границах товарищества. По нашему мнению, такой демонтаж противоречит закону об электроэнергетике.