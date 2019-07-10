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10.07.2019 20:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экспресс-арест

Бизнесмена Бойко-Великого не стали отпускать из-под стражи
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Мосгорсуд оставил под арестом в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в особо крупной растрате.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Мосгорсуд оставил в СИЗО генерала Дрыманова

Известный бизнесмен - глава агрохолдинга "Русское молоко" - был задержан 19 июня по подозрению в растрате около 4 млн долларов банка "Кредитный экспресс", после чего Басманный суд отправил его под арест до 19 августа. Вместе с ним обвиняемыми по уголовному делу проходят еще шесть человек - директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники организации Анастасия Новотная, Елена Чуева, Наталья Ципинова и Егор Пихтин. По версии следствия, фигуранты, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах.

При этом адвокаты в Мосгорсуде заявили об отсутствии в деле материалов, свидетельствующих как о причастности Бойко-Великого к инкриминируемым действиям, так и о его намерениях скрыться, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей. Сам бизнесмен и меценат также заявил суду о своей невиновности и попросил отменить арест.

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