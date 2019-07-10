На ВДНХ открыли монумент в память о погибших в ВОВ сотрудниках выставки

10 июля прошло торжественное открытие монумента, посвященного работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которые погибли во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, открытие памятника важное событие в жизни столицы.

- Ежегодно ВДНХ становится одной из центральных площадок, где 9 мая проходят праздничные мероприятия. Теперь жители и гости Москвы могут почтить память защитников Родины, возложив цветы к монументу на площади Промышленности,- сказала заместитель мэра.

Напомним, что дата открытия выбрана не случайно, в этот день в 1941 году началось Смоленское сражение на главном Московском направлении. В нем погибли 127 из 260 работников ВСХВ.

Открытый памятник представляет собой скульптурную композицию в форме символической стены с объемными изображениями и рельефами. На одной части автор разместил традиционную верхнюю одежду тех лет - фуражку и куртку, а рядом лопаты и грабли. На другой стороне рельефное изображение солдат у зенитной пушки на фоне павильона "Рабочий и колхозница".

Весит новый монумент около 2,5 тонн, в вечернее время предусмотрена подсветка.

В торжественном открытии приняли участие Рота Почетного караула и военный духовой оркестр. На церемонию были приглашены ветераны.