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10.07.2019 08:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На ВДНХ сегодня откроют новый памятник

Текст: Ирина Огилько
ВДНХ. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости ВДНХ. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
ВДНХ. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Сегодня на площади Промышленности откроется мемориальный знак в память о сотрудниках Выставки, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

По данным пресс-службы, десятого июля в 1941 году началось Смоленское сражение на главном Московском направлении, в котором погибли 127 из 260 работников ВСХВ, ушедших в народное ополчение 13-й Ростокинской дивизии. С 1967 года на выставке память погибших сотрудников была увековечена стелой с фамилиями героев. Но в последнее десятилетие СССР она была утрачена.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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Новый памятник сделан по макету победителя конкурса Кирилла Чижова и называется его произведение "Стена". Курировал процесс создания памятного знака скульптор и народный художник России Александр Рукавишников.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе, памятный знак представляет собой четырехметровую бронзовую скульптурную композицию в форме символичной стены, разделяющей мирное и военное время. Его вес составляет около 2,5 тонны, в вечернее время он будет подсвечиваться.

Напомним, что сегодня посещают ВДНХ более 30 миллионов человек в год. Общая площадь территории составляет более 325 га.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вторая мировая война
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