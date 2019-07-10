На ВДНХ сегодня откроют новый памятник

Сегодня на площади Промышленности откроется мемориальный знак в память о сотрудниках Выставки, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

По данным пресс-службы, десятого июля в 1941 году началось Смоленское сражение на главном Московском направлении, в котором погибли 127 из 260 работников ВСХВ, ушедших в народное ополчение 13-й Ростокинской дивизии. С 1967 года на выставке память погибших сотрудников была увековечена стелой с фамилиями героев. Но в последнее десятилетие СССР она была утрачена.

Новый памятник сделан по макету победителя конкурса Кирилла Чижова и называется его произведение "Стена". Курировал процесс создания памятного знака скульптор и народный художник России Александр Рукавишников.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе, памятный знак представляет собой четырехметровую бронзовую скульптурную композицию в форме символичной стены, разделяющей мирное и военное время. Его вес составляет около 2,5 тонны, в вечернее время он будет подсвечиваться.

Напомним, что сегодня посещают ВДНХ более 30 миллионов человек в год. Общая площадь территории составляет более 325 га.