Названы самые популярные книги у москвичей

Этим летом в библиотеках центра столицы чаще всего берут модные произведения, в топе читателей - "Лавр. Неисторический роман" Евгения Водолазкина, "Небесный почтальон Федя Булкин" Александры Нокалаенко и "Пищеблок" Алексея Иванова. Об этом сообщает пресс-служба ГБУК "Центральная библиотечная система ЦАО" Москвы.

По данным ведомства, дети, напротив, тяготеют к классике. Они берут книги Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок", Александра Пушкина "Капитанская дочка" и Николая Гоголя - "Мертвые души". В среднем 225 тысяч книг ежемесячно берут читать в библиотеках центра города.

Впрочем, помимо модной прозы, у взрослого населения не ослабевает интерес к произведениям классической литературы и новинкам художественной литературы, например, к романам Гузель Яхиной, Бернара Вербера, Алексея Иванова, Харуки Мураками, Сергея Лукьяненко, Захара Прилепина и Дмитрия Быкова. В летнее время активно берут и литературу из школьной программы.