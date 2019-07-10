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10.07.2019 11:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ночной велофестиваль в Москве пройдет 13 июля

Текст: Ирина Огилько
Московский ночной велофестиваль начнется 13 июля в 22:00 от Кремлевской набережной. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Перед заездом организаторы планируют установить мировой рекорд: 3,5 тысячи человек встанут рядом друг с другом, образуя самую большую в мире фигуру велосипеда из людей. Для того, чтобы участвовать в акции, нужно зарегистрироваться и получить специальный билет. На входе зарегистрированным участникам будут выдавать майки с надписью "рекордсмен мира". Ставить рекорд будут в 19:00.

Фото: PhotoXPress.ru
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Сбор участников ночного велофестиваля начнется в 21:00. Ориентировочно в заезде примут участие около 20 тысяч человек. Участвовать смогут все желающие не младше 18 лет, дети смогут принять участие только в сопровождении взрослых. Специальная физическая подготовка не требуется: развивать скорость выше 15 км в час будет запрещено. Велосипед может быть любым, даже трехколесным, главное условие - наличие опознавательных знаков: белого и красного фонарей на байке. Запрещено участвовать людям на электроскутерах, самокатах, электроколесах и других подобных транспортных средствах. Длина заезда порядка 11 километров. Дороги на маршруте будут перекрыты для автомобилистов.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте велофестиваля.

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