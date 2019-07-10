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10.07.2019 10:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парки Москвы приглашают детей на уроки предпринимательства

Текст: Любовь Проценко

В России запускается первая серия детских интерактивных квестов на свежем воздухе, посвященная профессии предпринимателя. Ведь лучше учиться на мудрости поколений, чем на своих ошибках, считают организаторы.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Для этого в парках Москвы откроются четыре "станции": "Стартовый капитал", "Поиск бизнес-идеи", "Изучение рынка" и "Разработка бизнес-модели". Там участники квеста будут на практике отрабатывать, как открыть собственное дело. "Например, в зоне "Стартовый капитал" дети ответят на вопросы викторины по предпринимательству. Заплатят им за этой виртуальной валютой - "киндерсферой". В зоне "Изучение рынка" нарисуют портрет целевой аудитории, которой интересен их бизнес", рассказал руководитель банка "Сфера" Николай Петелин.

Для участия нужно пройти регистрацию около центральных входов в парки в день проведения.

Занятия будут проходить по субботам и воскресеньям с 12:00 до 18:00. Каждый квест продлится от 45 минут до часа. После его завершения дети получат рекомендации преподавателей для развития своего проекта.

В каких парках и когда пройдет интерактивный квест "КиндерСфера: стань предпринимателем":

Фото: iStock
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