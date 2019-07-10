Первые корпуса клиники в Коммунарке возведут уже в этом году

Первые корпуса одной из самых больших в стране больниц откроют в Коммунарке до конца года. Такой срок назвал мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев здания будущего медицинского комплекса.

Медцентр "Новомосковский" возводится с января 2017 года. Четыре корпуса из девяти - палатный, лечебно-диагностический, патологоанатомический и вспомогательный - почти готовы. Еще пять, включая роддом и подстанцию скорой помощи, достроят в будущем году. "Это самые современные больничные корпуса в России, оснащенные высокотехнологичным оборудованием и приемным отделением, - заметил Собянин. В нашей стране, да и в Москве ничего подобного в последние годы не строилось". Лечиться здесь, по его словам, смогут жители Новой Москвы, Бутова и других соседних районов. При необходимости сюда будут направлять пациентов со всего города.

Преимущество будущей клиники - современное приемное отделение. В нем откроют три операционные (экстренную и две ангиографические), противошоковую палату на шесть мест и отделение реанимации и интенсивной терапии на 12 мест. Работу отделения организуют по принципу "врач - к пациенту". То есть все процедуры, обследования и консультации, которые можно провести в мобильном формате, будут делать у койки больного.

На базе больницы также откроется Региональный сосудистый центр для пациентов с инфарктом и острыми нарушениями мозгового кровообращения. Создадут в клинике и отделения для пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе в смежных профилях - урология, гинекология, нейрохирургия и общая хирургия. Для проведения химиотерапии запланирован дневной стационар онкологического профиля. Палаты в медцентре будут одно- и двухместными. В них установят многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала.