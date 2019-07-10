"Почта России" выберет лучшего почтальона в стране

В Москве на базе нового логистического центра "Внуково-2" 9 июля состоялся всероссийский этап конкурса профмастерства среди сотрудников "Почты России". В соревновании под названием "Лучший по профессии" приняли участи 10 почтальонов и 10 водителей из разных уголков страны Они победили на конкурсе профмастерства в своем макрорегионе и теперь представили его на федеральном уровне.

- "Почта России", безусловно, развивается, но основная ее функция остается прежней: это логистическая компания и компания, которая доставляет посылки, денежные переводы, письма, пенсии. Наши участники - это лучшие представители тех людей, которые каждый день претворяют эти функции в жизнь, - отметил на открытии конкурса заместитель генерального директора ФГУП "Почта России" Игорь Чебунин.

На первом этапе конкурса участники должны были выполнить теоретическое задание - ответить на сорок вопросов по правилам взаимодействия с клиентом, соблюдению техники безопасности и даже оказанию первой помощи.

Практическое задание для почтальонов включало в себя две инсценировки. Согласно первому сценарию, завершивший рабочий день сотрудник должен был выбрать и заполнить нужные для отчетности документы - в соответствии со списком действий, которые он совершил за день. По второму сценарию, почтальон встречал своего клиента (сотрудника учебного центра "Почты России") - от пенсионера до директора крупной фирмы. По заданию он должен был правильно среагировать на его просьбы: переоформить подписку на периодику после переезда, получить пораньше пенсию, получить заказное письмо за уехавшего родственника или отправить весточку президенту.

Водители, в свою очередь, соревновались в фигурном вождении, а затем в технике замены колеса. Имена лучших почтальонов и водителей "Почты России" по итогам работы жюри станут известны 11 июля.