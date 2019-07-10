Новости

Рапота ответил на вопросы об отмене роуминга и взаимном признании виз 10:00
Министр спорта Беларуси оценил идею объединенного футбольного чемпионата 09:58
Истребители Су-57 разместят на новом авианосце 09:54
В Хабаровском крае медведь залез в дом к мужчине с ребенком 09:36
Какое наследие оставит "Иннопром" 09:29
Самосвалы БелАЗ пополнили парк горной техники в Забайкальском крае 09:08
Поклонская рассказала о судьбе креветочной фермы на пляже в Крыму 09:04
"Почта России" выберет лучшего почтальона в стране 09:03
Видео: танк Т-80 стал художником 09:02
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой 08:57
В Москве заменят систему горячего водоснабжения в более тысячи домов 08:46
Во Франции отреставрировали могилу жены графа Муравьева-Амурского 08:27
На ВДНХ сегодня откроют новый памятник 08:06
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ 07:45
"Локомотив" не может договориться с Гилерме 07:21
В столице сегодня будет прохладно и дождливо 07:09
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому 07:06
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма 06:42
В Бурятии столкнулись два пассажирских автобуса 06:09
В Индии более 60 тысяч человек оказались в зоне наводнения 06:05
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в правительство Якутии 05:48
Лагерь в Приморье временно закрыли из-за массового отравления детей 05:45
Британская турфирма выплатит клиентке 24 тысячи евро компенсации 05:29
Амурчанка отдала два млн рублей за "прилет" московских экстрасенсов 05:20
Школьник из КНР передал в дар музею Победы книгу по танкостроению 05:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 09:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Почта России" выберет лучшего почтальона в стране

Текст: Алена Баталова
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В Москве на базе нового логистического центра "Внуково-2" 9 июля состоялся всероссийский этап конкурса профмастерства среди сотрудников "Почты России". В соревновании под названием "Лучший по профессии" приняли участи 10 почтальонов и 10 водителей из разных уголков страны Они победили на конкурсе профмастерства в своем макрорегионе и теперь представили его на федеральном уровне.

"Почта России" зафиксировала рост популярности курьерской доставки

- "Почта России", безусловно, развивается, но основная ее функция остается прежней: это логистическая компания и компания, которая доставляет посылки, денежные переводы, письма, пенсии. Наши участники - это лучшие представители тех людей, которые каждый день претворяют эти функции в жизнь, - отметил на открытии конкурса заместитель генерального директора ФГУП "Почта России" Игорь Чебунин.

На первом этапе конкурса участники должны были выполнить теоретическое задание - ответить на сорок вопросов по правилам взаимодействия с клиентом, соблюдению техники безопасности и даже оказанию первой помощи.

"Почта России" приглашает школьников и студентов на работу

Практическое задание для почтальонов включало в себя две инсценировки. Согласно первому сценарию, завершивший рабочий день сотрудник должен был выбрать и заполнить нужные для отчетности документы - в соответствии со списком действий, которые он совершил за день. По второму сценарию, почтальон встречал своего клиента (сотрудника учебного центра "Почты России") - от пенсионера до директора крупной фирмы. По заданию он должен был правильно среагировать на его просьбы: переоформить подписку на периодику после переезда, получить пораньше пенсию, получить заказное письмо за уехавшего родственника или отправить весточку президенту.

Водители, в свою очередь, соревновались в фигурном вождении, а затем в технике замены колеса. Имена лучших почтальонов и водителей "Почты России" по итогам работы жюри станут известны 11 июля.

Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Работа Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
СМИ: США и Китай вновь начали торговые переговоры
За нарушения при техосмотре будет грозить штраф в 300 тысяч
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне