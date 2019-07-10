Почти 300 врачей приняты с начала года на работу в Подмосковье

С начала 2019 года в учреждениях здравоохранения Московской области добавилось более 270 врачей, 218 из которых участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики, а также 55 узких специалистов. Об этом сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения области.

- Устранение кадрового дефицита в подмосковных медорганизациях - одна из приоритетных задач областного Минздрава. Важно сделать так, чтобы в Московской области работали высокопрофессиональные специалисты и население могло получать полноценную квалифицированную медицинскую помощь, - отметила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Всего в этом году планируется привлечь более 500 врачей первичного звена и узких специалистов. Среди лидеров, успешнее других решающих кадровую проблему в медицине, в облздраве отметили учреждения здравоохранения Домодедова, Химок и Истры.