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10.07.2019 11:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почти 300 врачей приняты с начала года на работу в Подмосковье

Текст: Любовь Проценко

С начала 2019 года в учреждениях здравоохранения Московской области добавилось более 270 врачей, 218 из которых участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики, а также 55 узких специалистов. Об этом сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения области.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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- Устранение кадрового дефицита в подмосковных медорганизациях - одна из приоритетных задач областного Минздрава. Важно сделать так, чтобы в Московской области работали высокопрофессиональные специалисты и население могло получать полноценную квалифицированную медицинскую помощь, - отметила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Всего в этом году планируется привлечь более 500 врачей первичного звена и узких специалистов. Среди лидеров, успешнее других решающих кадровую проблему в медицине, в облздраве отметили учреждения здравоохранения Домодедова, Химок и Истры.

Общество Здоровье Московская область Правительство Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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