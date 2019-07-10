Новости

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей 15:58
На астраханских реках массово погибла рыба 15:55
На Кубани отца и сына убило током при погрузке сена 15:52
Названа дата российской премьеры и выпущен трейлер сериала о дворецком Бэтмена 15:44
Путин призвал ускорить темпы экономического роста 15:42
Под Тулой задержали поджигателя машин 15:40
Футболист "Краснодара" Классон перенес операцию и выбыл на долгий срок 15:38
Райан Рейнольдс сыграет в одном из самых дорогих фильмов Netflix 15:38
Во Франции судят саудовскую принцессу за издевательство над сантехником 15:35
Задержан муж башкирской кассирши, укравшей 20 млн рублей из банка 15:33
Путин встретится с президентами Боливии и Киргизии 15:30
В Петербурге Infinity сбил мужчину, помогавшего завести машину 15:27
Учебный корабль "Перекоп" ушел из Балтийска к Севморпути 15:26
В уральский проект "Умный город" вложатся банки 15:20
В Красноярске участились случаи отравления беременных арбузами 15:18
Пассажиры экстренно севшего в Калуге рейса поедут в Москву на автобусах 15:18
Жители Норильска подверглись нашествию крыс 15:18
Названа дата премьеры спин-оффа "Большого Лебовски" 15:17
Врач рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств 15:13
Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье 15:12
В Нижегородской области за ночь сгорели два автомобиля 15:12
В Перми ураган повалил десятки деревьев и повредил автомобили 15:10
Жириновский предложил изменить закон о декларациях о доходов депутатов 15:06
В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом 14:59
В Омске нашли тело маршрутчика с огнестрельным ранением 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой задержали поджигателя машин

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Узловой Тульской области полиция поймала подозреваемого в поджоге шести машин. Поджигателя еще четырех пока не нашли, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального главка МВД Андрей Ярцев.

В Петербурге Infinity сбил мужчину, помогавшего завести машину

В Узловой по подозрению в поджоге шести легковых автомобилей, припаркованных во дворах, был накануне задержан 41-летний местный житель. По версии полиции, ночью он шел и поджигал все авто, попадавшиеся на пути. Мужчина никогда ранее не попадал под подозрения полиции. Мотивы его поступка не ясны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества". В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.

Тем временем в ночь на 10 июля в Узловой вновь горели автомобили. По данным регионального управления МЧС, пожарные четыре раза выезжали на тушение машин на улицах города.

Как рассказал "РГ" Андрей Ярцев, все четыре сгоревшие машины - восьмиместные минивэны. Такие же, как и Mercedes-Benz Vito, попавший в аварию 4 апреля на трассе М4 "Дон", в которой погибли шесть человек и двое получили тяжелые травмы. По факту поджогов этих машин также возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества общественно опасным способом". В ситуации разбираются следователи.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Британский посол в США подал в отставку после дипскандала
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек