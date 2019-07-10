Под Тулой задержали поджигателя машин

В Узловой Тульской области полиция поймала подозреваемого в поджоге шести машин. Поджигателя еще четырех пока не нашли, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального главка МВД Андрей Ярцев.

В Узловой по подозрению в поджоге шести легковых автомобилей, припаркованных во дворах, был накануне задержан 41-летний местный житель. По версии полиции, ночью он шел и поджигал все авто, попадавшиеся на пути. Мужчина никогда ранее не попадал под подозрения полиции. Мотивы его поступка не ясны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества". В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.

Тем временем в ночь на 10 июля в Узловой вновь горели автомобили. По данным регионального управления МЧС, пожарные четыре раза выезжали на тушение машин на улицах города.

Как рассказал "РГ" Андрей Ярцев, все четыре сгоревшие машины - восьмиместные минивэны. Такие же, как и Mercedes-Benz Vito, попавший в аварию 4 апреля на трассе М4 "Дон", в которой погибли шесть человек и двое получили тяжелые травмы. По факту поджогов этих машин также возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества общественно опасным способом". В ситуации разбираются следователи.