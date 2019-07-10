Под Воронежем на народные деньги поставили памятник героине войны

Подвиг Прасковьи Щеголевой, убитой фашистами вместе с семьей, увековечили в селе Семилуки. Женщина помогла скрыться раненому советскому летчику. Средства на памятник три года собирали всем миром.

Сюжет известный, трагический и, увы, для нашей страны не уникальный. Осенью 1942 года Семилуки были разрезаны линией фронта, люди ютились по углам в соседнем Ендовище. Чтобы накопать картошки, 35-летняя Прасковья Щеголева с матерью, пятью собственными детьми и маленьким племянником осталась дома. 15 сентября 1942 года в их огород упал Ил-2, подбитый при выполнении боевого задания. Прасковья бросилась к раненому пилоту, помогла выбраться из горящей машины и убежать - показала дорогу, предупредив, что окрестности заняты оккупантами. Вскоре появились немцы. Они разыскивали летчика, но Щеголева отказалась говорить, куда он скрылся.

Саму Прасковью, ее мать Наталью Степановну и ребят в возрасте от двух до девяти лет стали зверски избивать, травить собаками. Старшего сына - 12-летнего Сашу - увели допрашивать отдельно и заперли в доме. Мальчик сбежал, его родные были расстреляны.Позже пришла похоронка на отца. Из семьи уцелели только Александр и его сестра Татьяна, которая в тот роковой день была в Ендовище.

А летчика - 21-летнего Михаила Мальцева - фашисты все же поймали: он не смог переправиться через Дон, спрятался в сарае. Хозяйка его и выдала.

Щеголеву посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени, ее сына Александра - медалью "За отвагу"

Младший лейтенант Мальцев попал в концлагерь, выжил, работал на угольной шахте под Эссеном. В 1945 году после удачного побега попал к своим, прошел проверку в отделе контрразведки. После войны работал лесником в Башкирии. О судьбе Прасковьи Ивановны и ее детей узнал из газеты, не раз приезжал в Семилуки на могилу.

Женщину посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени, ее сына Александра - медалью "За отвагу".

Сегодня историю Прасковьи Щеголевой нередко связывают с популярной песней "Враги сожгли родную хату". Но сходство имен здесь, по всей видимости, случайное. "…Сказал солдат: "Встречай, Прасковья, героя - мужа своего…" - свое стихотворение Михаил Исаковский написал в 1945-м, а страна узнала о подвиге Щеголевой в 1960-е. Тогда вышло несколько газетных статей и очерков. Спустя время документальную повесть "Прасковья" выпустил писатель-фантаст Евгений Велтистов.

Идея поставить памятник Щеголевой на ее родине появилась несколько лет назад.

- Сбор средств начался в 2016 году. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, предпринимателей, а также депутатов регионального парламента, которые оказали финансовую поддержку. На установку монумента не было потрачено ни одного рубля из бюджета, - сообщил глава администрации Семилукского района Геннадий Швырков.

Проект обошелся в 3,2 миллиона рублей. Композицию придумал воронежский скульптор Владимир Петрихин: в центре - женщина с раненым пилотом на руках, вокруг - ее дети. Фигуры отлили из металла в подмосковном Жуковском и установили в Семилуках, рядом с памятником Солдату. Открытие приурочили ко дню рождения Прасковьи - 25 июня.

Дословно

Из справки управления Комитета госбезопасности по Воронежской области:

"…Немцы вновь и вновь допрашивали Щеголеву и ее детей о месте укрытия летчиков, но никто из них летчиков не выдал. Щеголева стояла на своем, заявив, что ничего не знает. Рассвирепев, немцы стали Щеголеву и ее детей избивать и травить овчарками, которые их рвали в клочья, но этот садизм не дал положительного результата.

Фашисты учинили над Щеголевой, ее матерью и шестью малолетними детьми зверскую расправу. Прежде чем расстрелять, они натравили на них собак, которые искусали их, изорвали в клочья. (При этом у Щеголевой были выбиты зубы и оторваны груди.) А затем они были сброшены в погреб и расстреляны. Это произошло 15 сентября 1942 года. В этой могиле похоронены семь человек.

Майор В. Мартыненко".