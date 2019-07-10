Под Воронежем на народные деньги поставили памятник героине войны

Новости

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей 15:58
На астраханских реках массово погибла рыба 15:55
На Кубани отца и сына убило током при погрузке сена 15:52
Названа дата российской премьеры и выпущен трейлер сериала о дворецком Бэтмена 15:44
Путин призвал ускорить темпы экономического роста 15:42
Под Тулой задержали поджигателя машин 15:40
Футболист "Краснодара" Классон перенес операцию и выбыл на долгий срок 15:38
Райан Рейнольдс сыграет в одном из самых дорогих фильмов Netflix 15:38
Во Франции судят саудовскую принцессу за издевательство над сантехником 15:35
Задержан муж башкирской кассирши, укравшей 20 млн рублей из банка 15:33
Путин встретится с президентами Боливии и Киргизии 15:30
В Петербурге Infinity сбил мужчину, помогавшего завести машину 15:27
Учебный корабль "Перекоп" ушел из Балтийска к Севморпути 15:26
В уральский проект "Умный город" вложатся банки 15:20
В Красноярске участились случаи отравления беременных арбузами 15:18
Пассажиры экстренно севшего в Калуге рейса поедут в Москву на автобусах 15:18
Жители Норильска подверглись нашествию крыс 15:18
Названа дата премьеры спин-оффа "Большого Лебовски" 15:17
Врач рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств 15:13
Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье 15:12
В Нижегородской области за ночь сгорели два автомобиля 15:12
В Перми ураган повалил десятки деревьев и повредил автомобили 15:10
Жириновский предложил изменить закон о декларациях о доходов депутатов 15:06
В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом 14:59
В Омске нашли тело маршрутчика с огнестрельным ранением 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 15:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Встречай, Прасковья

Под Воронежем на народные деньги поставили памятник героине войны
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 149(7907)
Подвиг Прасковьи Щеголевой, убитой фашистами вместе с семьей, увековечили в селе Семилуки. Женщина помогла скрыться раненому советскому летчику. Средства на памятник три года собирали всем миром.
Фото: WWW.VRNOBLDUMA.RU Скульптор Владимир Петрихин запечатлел Прасковью, выносящую из воронки раненого пилота, а рядом - ее дети. Фото: WWW.VRNOBLDUMA.RU
Скульптор Владимир Петрихин запечатлел Прасковью, выносящую из воронки раненого пилота, а рядом - ее дети. Фото: WWW.VRNOBLDUMA.RU

Сюжет известный, трагический и, увы, для нашей страны не уникальный. Осенью 1942 года Семилуки были разрезаны линией фронта, люди ютились по углам в соседнем Ендовище. Чтобы накопать картошки, 35-летняя Прасковья Щеголева с матерью, пятью собственными детьми и маленьким племянником осталась дома. 15 сентября 1942 года в их огород упал Ил-2, подбитый при выполнении боевого задания. Прасковья бросилась к раненому пилоту, помогла выбраться из горящей машины и убежать - показала дорогу, предупредив, что окрестности заняты оккупантами. Вскоре появились немцы. Они разыскивали летчика, но Щеголева отказалась говорить, куда он скрылся.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Поселок Идрица отметит 75-летие освобождения от фашистской оккупации

Саму Прасковью, ее мать Наталью Степановну и ребят в возрасте от двух до девяти лет стали зверски избивать, травить собаками. Старшего сына - 12-летнего Сашу - увели допрашивать отдельно и заперли в доме. Мальчик сбежал, его родные были расстреляны.Позже пришла похоронка на отца. Из семьи уцелели только Александр и его сестра Татьяна, которая в тот роковой день была в Ендовище.

А летчика - 21-летнего Михаила Мальцева - фашисты все же поймали: он не смог переправиться через Дон, спрятался в сарае. Хозяйка его и выдала.

Щеголеву посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени, ее сына Александра - медалью "За отвагу"

Младший лейтенант Мальцев попал в концлагерь, выжил, работал на угольной шахте под Эссеном. В 1945 году после удачного побега попал к своим, прошел проверку в отделе контрразведки. После войны работал лесником в Башкирии. О судьбе Прасковьи Ивановны и ее детей узнал из газеты, не раз приезжал в Семилуки на могилу.

Женщину посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени, ее сына Александра - медалью "За отвагу".

Сегодня историю Прасковьи Щеголевой нередко связывают с популярной песней "Враги сожгли родную хату". Но сходство имен здесь, по всей видимости, случайное. "…Сказал солдат: "Встречай, Прасковья, героя - мужа своего…" - свое стихотворение Михаил Исаковский написал в 1945-м, а страна узнала о подвиге Щеголевой в 1960-е. Тогда вышло несколько газетных статей и очерков. Спустя время документальную повесть "Прасковья" выпустил писатель-фантаст Евгений Велтистов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Корреспонденты "РГ" побывали в самом секретном бомбоубежище Ленинграда

Идея поставить памятник Щеголевой на ее родине появилась несколько лет назад.

- Сбор средств начался в 2016 году. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, предпринимателей, а также депутатов регионального парламента, которые оказали финансовую поддержку. На установку монумента не было потрачено ни одного рубля из бюджета, - сообщил глава администрации Семилукского района Геннадий Швырков.

Проект обошелся в 3,2 миллиона рублей. Композицию придумал воронежский скульптор Владимир Петрихин: в центре - женщина с раненым пилотом на руках, вокруг - ее дети. Фигуры отлили из металла в подмосковном Жуковском и установили в Семилуках, рядом с памятником Солдату. Открытие приурочили ко дню рождения Прасковьи - 25 июня.

Дословно

Из справки управления Комитета госбезопасности по Воронежской области:

"…Немцы вновь и вновь допрашивали Щеголеву и ее детей о месте укрытия летчиков, но никто из них летчиков не выдал. Щеголева стояла на своем, заявив, что ничего не знает. Рассвирепев, немцы стали Щеголеву и ее детей избивать и травить овчарками, которые их рвали в клочья, но этот садизм не дал положительного результата.

Фашисты учинили над Щеголевой, ее матерью и шестью малолетними детьми зверскую расправу. Прежде чем расстрелять, они натравили на них собак, которые искусали их, изорвали в клочья. (При этом у Щеголевой были выбиты зубы и оторваны груди.) А затем они были сброшены в погреб и расстреляны. Это произошло 15 сентября 1942 года. В этой могиле похоронены семь человек.

Майор В. Мартыненко".

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Британский посол в США подал в отставку после дипскандала
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек