Редких птиц нашли в Серебряном бору

Птиц, занесенных в Красную книгу Москвы, нашли в Серебряном бору сотрудники "Мосприроды". Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как пояснили "РГ" в "Мосприроде", специалисты обнаружили камышницу - третью категорию редкости в Красной книге Москвы. Для птицы характерен резкий звук похожий на хлопок и свист одновременно, таким звуком "пернатая мать" предупреждает птенцов об опасности.

Вторая обнаруженная редкая птица - речная крачка, еще более редкая. Птица является родственницей чайки.

И совсем нечастый обитатель московских водоемов - хохлатая чернеть - питается мелкой рыбой и беспозвоночными. Она очень пуглива и держится в стороне от людей и соседей по водоему.

Еще одна обнаруженная птица - серая цапля, которую в былые годы истребляли, так как считалось, что она питается ценными промысловыми рыбами, нанося вред рыбоводческим хозяйствам. Как показали исследования последних лет, птица, напротив, приносит пользу, поедая больных и зараженных паразитами рыб. Интересно, что гнездо цапля устраивает на дереве, а не на берегу водоема, как многие птицы, чья жизнь связана с водой.