Росгидромет заявил о повышенном уровне загрязнения воздуха в Москве

На северо-востоке, юге и юго-востоке Москвы отмечается повышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, сообщает Росгидромет.

По данным ведомства, в вечерние часы 9 июля в Медведково (СВАО) содержание диоксида азота превысило норму в полтора раза, днем в районе Нагорный (ЮАО) и вечером в Печатниках (ЮВАО) уровень концентрации формальдегида был немного выше нормы. В понедельник также местами были отмечены повышенные уровни загрязнения воздуха в столице, в частности в районе Южное Тушино, Нагорный. По данным специалистов, связано загрязнение воздуха с преобладанием ясной, маловетреной и теплой погодой в первые два рабочих днях недели.

Со среды в регионе будет преимущественно облачная погода, с дождями и усилением ветра, что будет способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.

По данным Мосэкомониторинга, на 13.00 10 июля превышения по диоксиду азота, приземному озону, серы диоксида и взвешенным частицам ниже нормы как вблизи жилых массивов, так и автомагистралей.