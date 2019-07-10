В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом

Самолет, следовавший рейсом из черногорского Тивата в Москву, свершил экстренную посадку в калужском аэропорту Грабцево. Причиной стал обморок первого пилота, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines должен был прилететь в Домодедово в 12:25. Однако в 13:10 на справочных табло аэропорта появилось сообщение, что рейс направлен в аэропорт Грабцево.

По данным информагентства, при подлете к Москве первый пилот потерял сознание. Причем это произошло, когда самолет уже пошел на снижение. Было принято решение передать управление второму пилоту и посадить самолет в Калуге. Посадка прошла без проблем, пострадавших нет.

На борту находятся 77 пассажиров и команда.