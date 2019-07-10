СК обнаружил крупное хищение у московского метрополитена

Следователи вскрыли масштабное хищение средств московского метрополитена. Пропала значительная часть суммы, выделенной на ликвидацию течи на одном из перегонов.

Работы проводились в 2013-2014 годах, сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы. На самом деле подрядчики из компании "Триада-Холдинг" не выполнили всех обязательств. Тем не менее, деньги (речь может идти, по некоторым данным, о сотнях миллионов рублей) были перечислены. Впоследствии схема была вскрыта, и СК возбудил уголовное дело по статьям 159 и 293 УК РФ - "Мошенничество" и "Халатность".

Во время расследования выяснится, кто именно из руководителей организации организовал хищение. Также СК даст оценку действиям сотрудников метро, принявших и оплативших фактически невыполненные работы.