Собянин рассказал о льготах за создание точек роста за пределами ТТК

Столичные власти решили дать финансовые льготы инвесторам, занимающимся строительством и реконструкцией зданий коммерческого назначения за пределами Третьего транспортного кольца. Об этом сегодня сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, одной из главных проблем крупных мегаполисов, включая Москву, остается избыточная маятниковая миграция. Рабочих мест в центральной части города по-прежнему больше, чем за его пределами. "Миллионы москвичей вынуждены ежедневно совершать длительные поездки на общественном и личном транспорте, испытывая связанные с ними стресс и неудобства", - объяснил Сергей Собянин. Именно по этой причине, подчеркнул он, несколько лет назад строительство в центре ограничили, а инвестиционные контракты расторгли. Новые магазины, офисы и технопарки начали выносить за пределы Третьего транспортного кольца. В результате за последние 8 лет в промзонах, Новой Москве и других нецентральных районах города построено порядка 15 млн кв м нежилой недвижимости. Благодаря этому, если в 2010 году в центре столицы было сконцентрировано 43% рабочих мест, то теперь их доля сократилась до 35%.

И вот новый шаг, который предпринимают власти, чтобы приблизить работу к дому москвичей. Это отмена дополнительных платежей за землю с застройщиков, если они строят и реконструируют коммерческие здания. Эти платежи сейчас зависят от плотности застройки в районе, где находится участок под строительство - обычно они составляют от 5% до 80% кадастровой стоимости земли. "Мы приняли решение предоставить потенциальным инвесторам финансовые льготы, - сообщил Собянин. - Правительство Москвы обнулит дополнительные платежи за землю при строительстве новых офисов, предприятий и магазинов в нецентральных районах". Не распространяются эти льготы лишь на строительство апартаментов и жилья.

Новые меры поддержки, по мнению главы города, снизят себестоимость строительства и реконструкции коммерческих зданий на 8-10%. Появятся новые рабочие места, а значит, снизятся масштабы маятниковой миграции. "Меньше машин на дорогах означает и меньше выбросов в атмосферу, написал Собянин в своем личном блоге. - Бюджет ничего не потеряет. Неполученные на старте проекта средства вернутся сторицей за счет роста инвестиций в строительство и налогов на бизнес, который будет работать в новых офисах и магазинах". Главный выигрыш, считает градоначальник, получат москвичи, которые смогут устроиться на работу поближе к дому. "Ведь даже 20 минут ежедневной экономии на дороге за год складываются в три дня, которые можно использовать с гораздо большей пользой", - отмечает он.

Прямая речь

Петр Кудрявцев, партнер Citymakers:

- Льготы для инвесторов - плюс, поскольку позволят запустить за Третьим транспортным кольцом новые проекты. Появятся новые рабочие места, будет развиваться городская инфраструктура. Для меня как для урбаниста и социолога важно, что это приведет к децентрализации города, и деловая активность сместится на периферию. Главное, чтобы город не делал акцент только на создании мест приложения труда и развивал в районах за пределами ТТК новые общественные пространства, культуру, спорт, образование.

Елена Попова, эксперт по архитектуре и градостроительству архитектурного бюро RTDA:

- Это очень важное решение, которое в первую очередь дает льготы для малого и среднего бизнеса, а именно этих категорий в Москве, на мой взгляд, не хватает. Поправки в законодательство помогут появиться рядом с домом небольшим магазинам преобразовать подвалы и первые этажи, где можно будет открыть сервисы, кафе, частные детские сады и так далее.