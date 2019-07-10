Собянин рассказал о льготах за создание точек роста за пределами ТТК

По его словам, одной из главных проблем крупных мегаполисов, включая Москву, остается избыточная маятниковая миграция. Рабочих мест в центральной части города по-прежнему больше, чем за его пределами. "Миллионы москвичей вынуждены ежедневно совершать длительные поездки на общественном и личном транспорте, испытывая связанные с ними стресс и неудобства", - объяснил Сергей Собянин. Именно по этой причине, подчеркнул он, несколько лет назад строительство в центре ограничили, а инвестиционные контракты расторгли. Новые магазины, офисы и технопарки начали выносить за пределы Третьего транспортного кольца. В результате за последние 8 лет в промзонах, Новой Москве и других нецентральных районах города построено порядка 15 млн кв м нежилой недвижимости. Благодаря этому, если в 2010 году в центре столицы было сконцентрировано 43% рабочих мест, то теперь их доля сократилась до 35%.
И вот новый шаг, который предпринимают власти, чтобы приблизить работу к дому москвичей. Это отмена дополнительных платежей за землю с застройщиков, если они строят и реконструируют коммерческие здания. Эти платежи сейчас зависят от плотности застройки в районе, где находится участок под строительство - обычно они составляют от 5% до 80% кадастровой стоимости земли. "Мы приняли решение предоставить потенциальным инвесторам финансовые льготы, - сообщил Собянин. - Правительство Москвы обнулит дополнительные платежи за землю при строительстве новых офисов, предприятий и магазинов в нецентральных районах". Не распространяются эти льготы лишь на строительство апартаментов и жилья.
Новые меры поддержки, по мнению главы города, снизят себестоимость строительства и реконструкции коммерческих зданий на 8-10%. Появятся новые рабочие места, а значит, снизятся масштабы маятниковой миграции. "Меньше машин на дорогах означает и меньше выбросов в атмосферу, написал Собянин в своем личном блоге. - Бюджет ничего не потеряет. Неполученные на старте проекта средства вернутся сторицей за счет роста инвестиций в строительство и налогов на бизнес, который будет работать в новых офисах и магазинах". Главный выигрыш, считает градоначальник, получат москвичи, которые смогут устроиться на работу поближе к дому. "Ведь даже 20 минут ежедневной экономии на дороге за год складываются в три дня, которые можно использовать с гораздо большей пользой", - отмечает он.
Петр Кудрявцев, партнер Citymakers:
- Льготы для инвесторов - плюс, поскольку позволят запустить за Третьим транспортным кольцом новые проекты. Появятся новые рабочие места, будет развиваться городская инфраструктура. Для меня как для урбаниста и социолога важно, что это приведет к децентрализации города, и деловая активность сместится на периферию. Главное, чтобы город не делал акцент только на создании мест приложения труда и развивал в районах за пределами ТТК новые общественные пространства, культуру, спорт, образование.
Елена Попова, эксперт по архитектуре и градостроительству архитектурного бюро RTDA:
- Это очень важное решение, которое в первую очередь дает льготы для малого и среднего бизнеса, а именно этих категорий в Москве, на мой взгляд, не хватает. Поправки в законодательство помогут появиться рядом с домом небольшим магазинам преобразовать подвалы и первые этажи, где можно будет открыть сервисы, кафе, частные детские сады и так далее.