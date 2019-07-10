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10.07.2019 13:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин рассказал о мерах поддержки развития периферийных районов

Текст: Любовь Проценко
О льготах, которые намерена использовать столица за создание точек роста за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), рассказал в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Он отметил, что Москва постепенно избавляется от избыточной маятниковой миграции. Для этого за последние восемь лет в бывших промзонах, новой Москве и на других территориях в удаленных от центра районах построено порядка 15 миллионов квадратных метров магазинов, офисов, технопарков и прочих коммерческих объектов, где созданы рабочие места.

Собянин рассказал о маятниковой миграции в Москве

"Маятниковая миграция является проблемой многих мегаполисов мира, - отметил глава города. - Но в Москве она достигла запредельных масштабов. Еще несколько лет назад порядка 3,5 миллиона человек ежедневно по утрам устремлялись в центр. А вечером этот поток людей и машин шел в обратном направлении. Сейчас ситуация начала потихоньку выправляться. Если в 2010 году в центре было сконцентрировано 43% рабочих мест, то сейчас их доля сократилась до 35%.Тем не менее дефицит рабочих мест за пределами ТТК по-прежнему ощущается достаточно сильно. Мы решили сделать следующий шаг: ввести финансовые льготы для инвесторов, создающих места приложения труда за пределами центра".

Собянин пояснил, что в столице в настоящее время действует порядок, при котором в первый год строительства или реконструкции здания застройщик уплачивает в бюджет дополнительный повышенный платеж за земельный участок. Размер дополнительного платежа зависит от плотности застройки и составляет от 5% до 80% кадастровой стоимости. Новое постановление правительства Москвы отменяет этот дополнительный платеж, если строится или реконструируется объект коммерческого назначения за пределами ТТК. При строительстве жилья или апартаментов дополнительный платеж будет по-прежнему взиматься, подчеркнул мэр.

От введения новых мер выиграют и город, и его жители, и бизнес, уверен глава столицы. Себестоимость строительства/реконструкции зданий коммерческого назначения сократится благодаря им на 8-10%. Какого же эффекта ожидает город?

Район вокруг Киевского вокзала изменится до неузнаваемости

"Уменьшение маятниковой миграции улучшит транспортную ситуацию и экологию, - подчеркнул Собянин. - Меньше машин на дорогах означает и меньше выбросов в атмосферу. Бюджет от предоставления этой льготы ничего не потеряет. Неполученные на старте проекта средства вернутся сторицей за счет роста инвестиций в строительство и налогов на бизнес, который будет работать в новых офисах и магазинах. А главный выигрыш от этой льготы получат москвичи, которые смогут устроиться на работу поближе к дому. Ведь даже 20 минут ежедневной экономии, на дороге, за год складываются в три дня, которые можно использовать с гораздо большей пользой".

Подробно о новых льготах в столице можно прочитать в блоге Собянина.

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