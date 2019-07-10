Тайский фестиваль в Москве запомнится вечером бокса

Шестой Тайский фестиваль в Москве запомнится тысячам гостей вечером бокса. Лучшие бойцы королевства сразятся с нашими мастерами. Запланирован и титульный бой: за звание чемпиона России сразятся москвичка Галина Дегтярева и Мария Касьянова из Санкт-Петербурга.

Москва часто принимала еврокубковые футбольные и баскетбольные матчи, немало бойцовских форумов, но ночи тайского бокса еще не было никогда, рассказал на пресс-конференции глава федерации этого вида спорта Георгий Дрозд.

Между тем тайский бокс набрал в Москве небывалую популярность. Господствуют на мировых аренах тайцы, но россияне уже выигрывают отдельные соревнования. По зрелищности эти бои даже превосходят "классический" бокс.

В Москве в секции стали записываться девушки, отметила чемпионка Европы Галина Дегтярева - пожалуй, главная звезда предстоящего бойцовского вечера. "За последние годы девушек в этом виде спорта стало больше в несколько раз, - объясняет Галина. - Ко мне многие приходят тренироваться. Во-первых, можно научиться за себя постоять. Во-вторых, это замена фитнесу - снимаешь стресс на интенсивных занятиях".

Под бойцовскую арену оборудуют крытую площадку в парке "Сокольники". Вечер бокса начнется 21 июля в 18:00. Билеты за пять тысяч рублей - на thaifestmoscow.ru. Но на Тайском фестивале будет довольно много бесплатных, но не менее интересных мероприятий для всей семьи.

Все начнется в 12:00 20 июля на Фестивальной площади в "Сокольниках". Весь московский зеленый массив на два дня станет Пхукетом. Будут зоны с заморскими продуктами, которые можно встретить далеко не в каждом столичном магазине: манго, лемонграсс, ингредиенты для том-яма... Рядом - SPA-зона, где можно посетить сеанс тайского массажа. Чуть дальше - кулинарные мастер-классы и сцена: тайская музыка не даст заскучать в выходные.