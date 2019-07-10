В белгородской колонии недосчитались осужденных

Двое мужчин, отбывающих наказание в исправительном центре при белгородской колонии № 4, самовольно покинули место работы и скрылись. Инцидент произошел 10 июля в первой половине дня, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

- Принудительные работы не являются наказанием, связанным с лишением свободы, поэтому произошедшее нельзя трактовать как побег, - отметили в ФСИН. - Действия покинувших исправительный центр квалифицируются как уклонение от отбывания наказания. В соответствии со статьей 60.17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, пунктом 6 статьи 53.1 Уголовного кодекса РФ осужденным, уклоняющимся от принудительных работ, они заменяются лишением свободы на неотбытый срок.

Организованы мероприятия по поиску покинувших колонию преступников, решается вопрос об объявлении их в федеральный розыск.