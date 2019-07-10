В детских санаториях Воронежа нашли червивые сухофрукты и гнилые овощи

За нарушения при хранении продуктов питания оштрафовано несколько центров летнего отдыха детей. Сухофрукты были объедены вредителями, капуста подгнила, среди пакетов с крупой хозяйничали мыши, сообщили в прокуратуре региона по итогам проверки в Железнодорожном районе Воронежа.

Там расположена база спортшколы, областной центр социальной помощи семье и детям, санатории для детей, а также оздоровительный лагерь. В нем неправильно хранили мясные и молочные продукты - не соблюдали температурный режим.

- В Сомовском санатории в питании использовались сухофрукты, зараженные амбарными вредителями. На складе для хранения крупы под поддонами на полу обнаружены экскременты грызунов, - пояснили в прокуратуре. - На базе спортшколы олимпийского резерва №18 в помещении пищеблока хранилась капуста с признаками гнили, без маркировочных ярлыков.

Вокруг Графского санатория, как выяснилось, не убирали с января: на территории валялись большие поломанные стволы деревьев и сухие ветки, вблизи спального корпуса - бутылки из-под спиртного, битое стекло, шифер, кирпич и пластиковая упаковка из-под продуктов.

По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Виновные должностные лица привлечены к ответственности.