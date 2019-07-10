В Дмитрове овчарка покусала 8-летнего ребенка

В подмосковном Дмитрове собака, сорвавшаяся с повода, напала на 8-летнего мальчика и сильно покусала его. Организована доследственная проверка, об этом сообщает Следственный комитет России по Московской области.

По данным следственного отдела по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области, происшествие случилось более месяца назад, 5 июня. Собака породы немецкая овчарка вырвалась из ошейника, сбежала от хозяина и напала на ребенка. Мальчик был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него открытый перелом костей предплечья, а также множественные раны в области плеча и шеи.

В настоящее время идет сбор материала с целью установления причин и обстоятельств происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.