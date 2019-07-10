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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ставки и риски

Эксперты обсудили стартовые позиции участников избирательной кампании-2019
Текст: Александра Белуза
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
В России завершается этап выдвижения и регистрации кандидатов на выборах разного уровня. Стартовые позиции кандидатов в губернаторы и в депутаты Мосгордумы обсудили участники "круглого стола" в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

Руководитель экспертного совета ФоРГО Леонид Давыдов представил свой прогноз ожидаемых результатов первых туров выборов глав регионов. Выборы первых лиц 8 сентября пройдут в 16 регионах, в большинстве из них действующие руководители, в том числе работающие в статусе врио, преодолевают 50-процентный барьер. При этом в пяти регионах ожидаемый результат составляет менее 50% - это Сахалинская, Вологодская, Волгоградская, Астраханская области и Республика Алтай. Речь идет о стартовых позициях участников гонки, уточнил председатель правления ФоРГО Константин Костин. Более точный прогноз на выборы он пообещал дать после того, как избирательная кампания войдет в активную фазу.

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Эксперты напомнили, что в 13 из 16 регионов, где проходят выборы, на смену прежним губернаторам пришли врио глав. "В условиях запроса на обновление ротация региональных элит воспринимается населением позитивно", - отметил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. А отсутствие ротации в трех регионах (Ставропольский край, Вологодская и Волгоградская области), по его мнению, скорее является фактором риска для действующей управленческой команды.

Константин Костин отнес к рискам и чрезвычайные ситуации - ураганы, пожары, наводнения, которые случились в ряде регионов страны, в том числе выборных. Это очень негативно влияет на социальное самочувстви. Еще один риск - динамика доходов населения в конкретном регионе в том случае, если она отрицательная или не меняется долгое время.

В 13 из 16 регионов, где проходят выборы, на смену прежним губернаторам пришли врио глав

Эксперты дали оценки и выборам в Мосгордуму. "Мне кажется, все кандидаты от "Единой России", которые сдали подписи и заявились как участники выборов, являются фаворитами гонки в своих округах. Они имеют существенное преимущество по таким базовым показателям, как уровень поддержки и узнаваемости", - отметил Костин, уточнив, что речь опять же идет о стартовых рейтингах. В этом смысле глава ФоРГО назвал оправданной нынешнюю тактику единороссов, которые пошли на сбор подписей, а не стали пользоваться преимуществом парламентской партии. "Давайте не будем забывать, что сбор подписей - это хороший способ начать избирательную кампанию", - заметил он. Особенно с учетом того, добавил эксперт, что для победы в большинстве столичных округов кандидату достаточно будет набрать всего в два раза больше голосов, чем необходимо было собрать подписей для регистрации на выборах.

Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6%

Что касается оппозиции, то ее главной проблемой в столице Костин назвал отсутствие скоординированных действий и позитивной повестки. Строить избирательную кампанию без этого, только на критике, крайне сложно, отметил он. Оппозиция должна не только критиковать власть, но и что-то предлагать, а "здесь с этим большие проблемы", считает Костин. "Нет четкого объяснения того, зачем они вообще это делают", - сказал он. При этом к оппозиционным кандидатам избиратели предъявляют те же требования, что и к кандидатам от власти.

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