В Москве покажут самые необычные сорта клематиса

Необычные сорта клематиса всего на два дня - 16 и 17 июля - выставят в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает пресс-служба сада.

По данным организаторов выставки, представлено будет 200 самых интересных сортов цветущих лиан, которые можно вырастить в Центральной полосе России. Как рассказали "РГ" в пресс-службе сада, посетители смогут полюбоваться лианами с самой разнообразной формой цветков: раскрытой чашевидной, колокольчатой, звездчатой, простой и полумахровой. При этом окраска цветов представлена самая разнообразная: от белого до темно-фиолетового, от нежно-розового до карминово-красного.

Помимо осмотра "золотой коллекции", можно будет также получить консультацию от членов секции "Клематисы" клуба "Цветоводы Москвы".