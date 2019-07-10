Канатная дорога над Москвой-рекой на Воробьевых горах, которую запустили осенью прошлого года, скоро перестанет быть единственной в городе. В планах столичных властей построить еще 12 канатных трасс и связать их с линиями метро, транспортно-пересадочными узлами и МЦК, создав, еще один удобный вид общественного транспорта с панорамным видом на город.

Канатная дорога от Воробьевых гор до Лужников задумывалась как туристический аттракцион. Собственно, в первые месяцы она и была им. Пятиминутный путь над Москвой-рекой стоил только по будням 400 рублей, поэтому у москвичей популярностью не пользовался. Спустя пару месяцев проезд подешевел. В понедельник теперь можно купить билет за 100 рублей, в остальные дни придется доплатить 50 или 100 рублей, но горожане теперь охотно пользуются канаткой как обычным городским транспортом. В сутки ею пользуются порядка 16 тысяч человек.

Вторая канатная дорога, как уже сообщала "РГ", появится на севере города к 2023 году между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Она поможет москвичам коротким путем добираться через Химкинское водохранилище. Воздушная трасса протянется на 2,3 километра, рассказал "РГ" директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома. В закрытых стеклянных кабинках вместимостью по восемь человек смогут летать до 19 тысяч пассажиров в сутки. Выбирая такой маршрут, они значительно сократят время на дорогу между районами - с 45 минут до 7. Строится "канатка" целиком на частные деньги. "Инвестор сможет получать прибыль от размещения на станциях и в кабинах канатной дороги рекламных материалов. Кроме того, он сможет создать у станции метро "Сходненская" коммерческие площади - это поможет окупить вложения", - объяснил Кострома. Между тем столичные власти предлагают коммерческим застройщикам вложиться и в другие проекты по созданию канатных дорог. В планах создать еще 11 "канаток" протяженностью более 26 километров, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Новые линии соединят с метро и с другим транспортом, а проезд можно будет оплачивать картой "Тройка" и проездными билетами, тариф не превысит 55 рублей. Воздушными трамваями смогут пользоваться 86 тыс. человек в сутки.