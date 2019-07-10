До этого праздника в Москве осталось чуть больше недели - в Коломенском 20 июля в восьмой раз пройдет крупнейший в Европе фестиваль славянского искусства "Русское поле". Древнерусские забавы, притчи, рецепты славянских блюд, а в подарок перо Жар-птицы ждут его гостей и участников. Как успеть познакомиться с диковинками из 60 регионов за один день, рассказал журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Фестиваль "Русское поле" всегда вызывает большой интерес не только у жителей Москвы, но и у наших гостей - многие приезжают специально, чтобы познакомиться со славянской культурой. В прошлом году его посетили почти 200 тысяч человек, в этом году ожидается еще больше. Заявки на участие подали 57 регионов, откуда мы ждем более 50 творческих коллективов, восемь военных оркестров, шесть театров, более 300 мастеров художественных промыслов и товаропроизводителей", - рассказал Сучков. По его словам, в составлении программы фестиваля участвовали сами москвичи через портал "Активный гражданин", в итоге получилось занятно и необычно.

На десяти фестивальных площадках каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню. Будет много фольклорной музыки, народных танцев и даже модных показов. Сюрпризом для гостей станет "Поляна сказок", где можно познакомиться с легендарными персонажами из 11 регионов. К примеру, из Курской области в Москву приедет Левша, из Свердловской области пожалует Хозяйка Медной горы, из Архангельской области в московское лето прибудут Матушка Зима, Снежик и Архангельский Снеговик из Соломбала, Владимирскую область представит Царь Горох с Царицей и многие другие герои любимых бабушкиных сказок. Все они в течение дня будут участвовать в театральных представлениях по мотивам русских сказок. Найти эту площадку будет просто по установленной в парке "сказочной" версте - путевому знаку, который укажет расстояние до места появления героев сказок и былин.

В Коломенском можно увидеть сказочных героев, а в "Сокольниках" - турнир по тайскому боксу

Москвичи и гости фестиваля станут свидетелями нешуточного состязания, участники которого в течение дня будут бороться за главный приз - перо Жар-птицы в пяти номинациях: "Лучший регион", "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший народный мастер" и "Лучшая трапеза".

В этот же день в "Сокольниках" состоится еще один фестиваль - тайский. По мнению организаторов самое интересное в нем - вечер бокса, чего в столице еще никогда не было. Лучшие бойцы королевства сразятся с нашими мастерами. Запланирован и титульный бой: за звание чемпиона России сразятся москвичка Галина Дегтярева и Мария Касьянова из Санкт-Петербурга. Как рассказал на пресс-конференции глава федерации этого вида спорта Григорий Дрозд, тайский бокс набрал в Москве небывалую популярность. Занимаются им и девушки, отметила чемпионка Европы Галина Дегтярева. " Во-первых, с его помощью можно за себя постоять. Во-вторых, хорошая замена фитнесу - снимаешь стресс на интенсивных занятиях. Под бойцовскую арену оборудуют крытую площадку в парке "Сокольники". Вечер бокса начнется 21 июля в 18.00. Билеты за 5 тыс. рублей - на thaifestmoscow.ru. Много бесплатных, но не менее интересных мероприятий для всей семьи. Все начнется в 12.00 20 июля на Фестивальной площади в "Сокольниках".