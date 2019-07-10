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10.07.2019 08:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве заменят систему горячего водоснабжения в более тысячи домов

Текст: Ирина Огилько
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

На западе столицы, в панельном доме из-за проблем в системе горячего водоснабжения, по многочисленным просьбам жителей за счет города внепланово меняют внутридомовые трубы. Все работы должны завершить до конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе Западного округа столицы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В Можайском районе на западе города в девятиэтажном четырех подъездном доме №16 по улице Ращупкина около трех лет назад начались проблемы во внутридомовых коммуникациях системы горячего водоснабжения. По предварительным данным, во время капремонта 2008 года, подрядная компания установила в этом доме трубы горячего водоснабжения из полипропилена. Как оказалось, рассчитанные на температуру до 70 градусов Цельсия, о чем свидетельствует маркировка, трубы напора кипятка, подаваемого городом, не выдержали, и в последние три года с периодичностью начали лопаться.

"Дому в следующем году будет 50 лет, поэтому капремонт десять лет назад был своевременный, но некачественный, - рассказывает "РГ" старшая по дому Наталья Соколова. - Проблемы с ГВС начались три года назад, за это время было более двух десятков протечек, в результате ЧП есть и пострадавшие, и погибшая, ведь кипяток заливал в считанные минуты квартиру, лестницу, а потом и нижние этажи. При этом наши трубы не дожили бы до следующего капремонта, запланированного на 2044 год".

По словам жильцов, минувшей зимой у дома часто дежурили аварийные службы. Обращения в управу дали результат только в этом году, когда поменялся руководитель управляющей компании.

"Мы ремонт в квартире сделать не могли, как на пороховой бочке жили, - вспоминает проживающая в квартире №91 пенсионерка Нелли Клименко, показывая кусок старой трубы с дыркой. - У нас протечка была. И у верхних соседей, этот кусок пластика на память останется. Самое страшное было спать ночью, ведь большая часть аварий в доме случалась в ночные часы".

Как рассказал "РГ" заместитель директора ГБУ "Жилищник Можайского района" Аркадий Лукашин, "по обращениям граждан дом взяли в работу". В результате город одобрил внеплановую замену труб системы горячего водоснабжения. Перед началом ремонта жителям предоставили все сертификаты соответствия, план работ согласовали.

"По требованию жителей меняем трубы из полипропилена на оцинкованный металл, - поясняет Лукашин. - Прослужить они должны не менее 30 лет, более того у них температура плавления почти 700 градусов, так что любое давление и температуру выдержат. Других работ в ближайшие годы в доме производить не предполагается".

К настоящему времени из 143 квартир в доме выполнены полностью работы в 58 квартирах, это больше чем треть от общей площади жилья в многоэтажке. По срокам успеть должны до 20 августа, и, как говорят специалисты, если жители быстрее будут давать доступ к стоякам, закончат работу раньше.

В ремонте задействованы три бригады по три человека: сварщик и два сантехника. Как рассказал начальник участка подрядной компании, осуществляющий замену проводки ГВС, Файруз Сафин, на счету компании это восьмой дом, но первый - не в рамках капремонта города. "У меня практика большая, я Московский государственный строительный университет заканчивал в 1980 году, с тех пор строю и ремонтирую, - поясняет Сафин. - Но сталкиваюсь с переделкой плохой работы впервые, здесь еще и положены трубы были неправильно, нет компенсирующих переходников, которые смягчают влияние давления и высокой температуры на трубы".
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Металлический стояк начинают собирать с первого этажа, газовой сваркой приваривая место захода нижней трубы в верхнюю, и так наращивают до последнего этажа. После этого делают отверстия для развода по квартирам. Когда стояк полностью собран, управляющая компания подает воду в трубу, причем под давлением выше рабочего: вместо пяти накачивают семь атмосфер. Если в течение двух часов разрывов нет, давление держится в системе, значит, работа выполнена. И приступают к следующему стояку.

Как рассказали в фонде капремонта Москвы, замена систем горячего водоснабжения в городе, если это не аварийный дом, идет только в рамках капительного ремонта. Сейчас в столице капитальный ремонт проходит в двух тысячах объектах. При этом в половине строений меняют систему горячего водоснабжения, все эти работы завершить должны до конца августа. "А так как эти работы требуют захода в квартиру, стараемся совместить их с заменой других коммуникаций внутри квартиры, если это необходимо по плану капремонта", - поясняют в ведомстве.

Кстати

Узнать, когда в доме запланирован капремонт и какие работы будут провелены, можно на сайте.

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