В номере отеля в ТиНАО обнаружено тело молодой девушки

В Новой Москве обнаружили задушенную 21-летнюю девушку.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, тело жертвы нашли в номере отеля на территории ТиНАО 10 июля. По неофициальным данным одного из популярных пабликов, девушка работала стюардессой и остановилась в гостинице.

По словам следователей, на теле видны признаки насильственной смерти в виде асфиксии. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Криминалисты восстанавливают всю картину произошедшего, в частности изучаются записи камер видеонаблюдения.