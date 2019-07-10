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10.07.2019 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В номере отеля в ТиНАО обнаружено тело молодой девушки

Текст: Сергей Бабкин

В Новой Москве обнаружили задушенную 21-летнюю девушку.

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Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, тело жертвы нашли в номере отеля на территории ТиНАО 10 июля. По неофициальным данным одного из популярных пабликов, девушка работала стюардессой и остановилась в гостинице.

По словам следователей, на теле видны признаки насильственной смерти в виде асфиксии. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Криминалисты восстанавливают всю картину произошедшего, в частности изучаются записи камер видеонаблюдения.

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