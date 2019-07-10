В столице сегодня будет прохладно и дождливо

Обширный циклонический вихрь и его атмосферные фронты сегодня будут оказывать влияние на погоду в регионе. Благодаря такому воздействию воздух не прогреется выше +19 градусов, и временами будут идти дожди. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, среднесуточная температура воздуха во вторник будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса, а колебания составят от +10 до +19 градусов, по области не выше +20. Временами будут идти дожди с грозой, причем не исключены сильные ливни на западе и северо-западе Подмосковья. Ветер в порывах может достигнуть 15-17 м/с. А атмосферное давление будет в пределах нормы и чуть ниже.

По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, самый холодный день недели придется на пятницу, когда воздух не прогреется выше +17 градусов, в четверг и субботу не выше +19. Лишь в воскресенье ожидается потепление до +21. При этом погода с четверга ожидается облачной и дождливой. А к понедельнику снова проглянет солнце и потеплеет до +24.

Кстати

Десятого июля 1996 года был поставлен максимальный рекорд, воздух прогрелся до +33,4. А в этот же день в 1926 году на термометре было +5,6.