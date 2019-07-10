В Воронеже приставы лишили средств 95-летнего ветерана

Социальные службы займутся проблемой 95-летней жительницы Воронежа, ветерана Великой Отечественной войны, оставшейся без средств к существованию из-за блокировки счета, на которых приходит пенсия.

- Женщина сама в органы соцзащиты никогда не обращалась. После публикаций в СМИ у нее побывал социальный работник, теперь ею будут заниматься, - сообщили в правительстве региона.

Согласно сообщениям в соцсетях, Александра Матвеевна задолжала более 20 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Пожилая женщина с трудом передвигается и не может дойти до почты или банка, чтобы оплатить квитанции. Родных у нее нет, продукты ветерану покупают соседи. Суд принял решение о взыскании задолженности, его передали судебным приставам. Далее, согласно публикациям, представители ФССП "несколько раз снимали деньги со счета женщины" в счет погашения задолженности, а затем "полностью заблокировали ее счет".

В пресс-службе регионального управления ФССП отказались прокомментировать ситуацию.